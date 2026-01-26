عضو التصديرى للصناعات الغذائية: المعارض المتخصصة أداة فعالة للتواصل مع العملاء

18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، أن معرض جلفود المتخصص فى الصناعات الغذائية فى دبى، يعد أكبر حدث متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع آلاف المشترين من مختلف دول العالم، ويُعد منصةً رئيسيةً للاطلاع على أحدث الاتجاهات والمنتجات في صناعة الغذاء.

ولفت إلى أن نسخة عام 2026 من معرض جلفود تأتى تأكيدًا على التزامها بالتوسع المدروس في الأسواق الخارجية المختلفة، التي تمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وأوضح السباعي أن المعارض المتخصصة، وعلى رأسها جلفود، تمثل أداةً فعالةً للتواصل المباشر مع العملاء المحتملين، وتوسيع قاعدة المشترين الدوليين، إلى جانب كونها فرصةً مهمةً لعرض أحدث منتجات المجموعة، وتعريف العملاء الحاليين بالتطويرات التي تشهدها خطوط الإنتاج.

ولفت إلى أن مشاركة قطاع شركات الصناعات الغذائية تأتى في إطار استراتيجية توسعية تستهدف زيادة الصادرات وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري مع كبار المستوردين والموزعين الدوليين.



رقم قياسي جديد في صادرات الصناعات الغذائية يدفع الشركات لمواصلة النمو

وقال إن الرقم القياسي الذي حققته صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأول مرة، والبالغ 6.8 مليار دولار خلال 2025، جاء مدعومًا بنمو كبير في صادرات عدد من المنتجات، فضلًا عن التوسع في العديد من الأسواق.

وأشار إلى أن هذا النمو في الصادرات يضع عبئًا على عاتق الشركات لمواصلة تحقيق نجاحات وزيادة صادراتها، لتعزيز علامة "صنع في مصر" في مختلف أسواق العالم.

ولفت إلى أن المشاركة المتكررة في جلفود تعكس رؤية قوية لشركات الصناعات الغذائية، التي تقوم على بناء علاقات مستدامة مع الشركاء التجاريين الدوليين، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

افتتاح رسمي ومشاركة مصرية واسعة

وشهد معرض جلفود 2026 افتتاحًا رسميًا بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في النسخة الحادية والثلاثين من المعرض، ما يعكس الأهمية الاستثنائية للحدث على خريطة المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وأشار السباعي إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تنظيم المشاركة المصرية بالمعرض، موضحًا أن عدد الشركات المصرية المشاركة هذا العام بلغ نحو 175 شركة، منها 164 شركة ضمن الجناح المصري المنظم بالتعاون بين المجلس وهيئة المعارض، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 1700 متر مربع، بينما فضّلت شركات أخرى المشاركة بشكل منفرد بمساحات أكبر وتنفيذ تصميمات خاصة لأجنحتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.