سبح 24 ساعة بين الجثث، لحظة إنقاذ مصري لمهاجر من الموت غرقًا في البحر (فيديو)

إنقاذ شاب من الموت غرقًا، "أعطيني عمر وأرميني البحر"، هذه المقولة تحققت بالفعل مع مهاجر غير شرعي من دولة سيراليون يدعى رمضان كونتي، غرق به القارب وسط البحر مع 51 مهاجر آخر، لكن العناية الإلهية أنقذته.

حكاية شاب مصري أنقذ مهاجر من الغرق في البحر

حكاية إنقاذ الشاب رمضان كونتي، من سيراليون، جاءت عندما شاهدة أحد البحارة المصريين على أحد المراكب، حيث كان رمضان يسبح في عرض البحر بجوار بعض جثث الغرقى، في مركب الهجرة غير الشرعي، وقرر الشاب المصري إنقاذه، وكان بمثابة اليد الحانية، التي أرسلها القدر لإنقاد السيراليوني، الذي ظل لأكثر من ٢٤ ساعة يسبح في درجة حرارة مياه تكاد أن تصل للتجمد، وفي بحر عالي وتيار قوي، فكان الشاب المصري هو المعجزة التي جاءت من الله لإنقاذ رمضان كونتي.


ويظهر مقطع الفيديو المتداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتشر بشكل واسع، المصري وهو يبعث برسالة بحرية إلى أحد البحارة، ويدعى أبو يزن، في محاولة إنقاذ أحد المهاجرين غير الشرعيين، الذي قام بالتأكيد على الشاب العائم في البحر لمدة 24 ساعة بأنه سيلف بالمركب لإنقاذه، وطالب البحار بأن يلقي بطوق النجاة للشاب، الذي ظهر حيًا بين عدد من الجثث التي ألتقمها البحر.

وطالب الشاب المصري من البحار أن يلقى للشاب الحي في البحر الـ "لايف بوت"، ويظهر المقطع وجود جثث للمهاجرين عير الشرعيين في البحر، وكان الوحيد الحي والذي يقاوم البحر السيراليوني رمضان، وبالفعل أسرع الشاب المصري بإدارة دفة المركب، وألقى إليه بطوق النجاة، ليتمكن هو ومجموعة من الشباب بسحبه وإنقاذه.   

 

إنقاذ مهاجر من الموت يثير ردود أفعال واسعة

 وأثار مقطع فيديو إنقاذ الشاب المصري لأحد المهاجر من الموت غرقًا في البحر، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن القدرة الإلهية مكنت المصري من إنقاذ الشاب المهاجر من الغرق.

إنقاذ مهاجر من الغرق في البحر، فيتو
إنقاذ مهاجر من الغرق في البحر، فيتو


 علق البلوجر مهند محمد فقال: " سبحان من نجي يونس في بطن الحوت.. شاب مصري ينقذ مهاجر غير شرعي في عرض البحر من وسط 51 مهاجرا، أنقذ الشاب رمضان كونتي من دولة سرليون، ظل لأكثر من 24 ساعة في درجة حرارة مياه تكاد أن تصل للتجمد وفي بحر عالي وتيار قوي في معجزة من الله عز وجل.. شهامة مصري تتوثق في هذا المشهد".

أما البلوجر خيري ناصر فقال: " لحظة أسعدت قلبى على حب ابن آدم لأخيه ابن آدم وتذكرت قوله تعالى ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا الكل يسعى لكى نحيي بعضنا ليس أن نسعى لقتل بعضنا بعض فنحن نعود فى الأصل أولاد رجل واحد وهو جدنا آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر وأمنا حوا".

وقال البلوجر آدم أمين: " الناس اللي ماتت دي ياحسرة قلب أمهم وأبوهم عليهم، دول خسرو أبنهم وفلوسهم وكل شيء، واللي طلع ده معجزه من ربنا عشان الناس مترميش نفسها في التهلكه، أنا روحت بنفس الطريقة دي بس الحمد لله وصلت بس فعلًا تشوف الموج بس تخاف، مابالك ده عاش 24 ساعة في الجو ده والموج ده".

مصرع 8 أشخاص وإنقاذ 138 في غرق سفينة جنوب الفلبين

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

أهالي الدقهلية يشيعون جثامين 6 شباب غرقوا في محاولة هجرة غير شرعية

رويترز: غرقى ومفقودون إثر انقلاب قارب هجرة غير شرعية قبالة جزيرة جافدوس اليونانية

مأساة في تلبانة بالدقهلية، انتشال 4 جثامين والبحث عن 3 مفقودين برحلة هجرة غير شرعية

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير في غزة

عضو التصديرى للصناعات الغذائية: المعارض المتخصصة أداة فعالة للتواصل مع العملاء

سبح 24 ساعة بين الجثث، لحظة إنقاذ مصري لمهاجر من الموت غرقًا في البحر (فيديو)

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

