زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

18 حجم الخط

عبدالرحمن حجاجي مصطفي شاب مصري، كافح واجتهد من أجل أن يكون بطلا في لعبة تنس الطاولة، واشتغل علي حلمه بالمزيد من الجهد في التدريب، إلي أن وصل الي المرتبة الثانية علي مستوي الجمهورية في اللعبة، وازداد حلمه أن يطور مستواه بالمشاركة في بطولة العالم التي ستقام بإنجلترا، ولكنه صدم عندما علم أنه لن يشارك في البطولة.

عبدالرحمن حجاجي شاب حالم مثله مثل شباب آمن بموهبته ويبحث عن البطولة وتمثيل مصر في المحافل الدولية، ولكنه اصطدم بكلمة (لا ) مش من حقك …..اتبع الطرق القانونية موجها رسالة علي ميل الاتحاد، لم يكلف أحدا نفسه بالرد عليه ولسانه حالهم (اضرب دماغك في الحيط ) ….لم ييأس واضطر أن يتحدث مع أحد مسئولي الاتحاد الذي قال له (روح اشتكي).

عبدالرحمن حجاجي رفض الصمت وقرر تصعيد الأمر بشكوي تتضمن اتهامات صريحة لمسئولين في الاتحاد للوزير الدكتور أشرف صبحي المسئول الأول عن الشباب والرياضة في مصر -الذي أعرفه جيدا في إنصافه للحق - ولكني رفضت نشرها .

شكوي عبدالرحمن حجاجي تؤكد أن اللوائح الموجودة في الاتحاد في صفه، وتؤكد أن المشاركات الدولية 40% نسبة المشاركات الدولية و60 % للمشاركات المحلية، وهو يحتل الترتيب الثاني علي مستوي الجمهورية وفوجئ باستبعاد اسمه من الترشيح.

أي منطق هذا الذي يقهر أولادا في عمر الزهور ؟! ما الرسالة التي يجب أن نرسلهم إليهم.. ألم نطالبهم بالجد والاجتهاد !!

لا أريد أن تذهب شكوي اللاعب إلي الأدراج التي نعرف أنها مكان الشكاوي.. .نريد تحقيقا عادلا ينصف المظلوم ويعيد الحق لأصحابه، وليس كما تم التعامل مع استقالة ثلاثي تنس الطاولة نائب الرئيس وامين الصندوق وعضو مجلس الإدارة.

من حق عبدالرحمن أن يحصل علي العدالة بدلا من أن نفاجئ بأنه ذهب إلي دولة أخري طالبا اللعب باسمها.

لا نريد هاربين جددا من مصر تحت وطاة الظلم وعدم توافر العدالة.

لا أظن أن الصديق الوزير الدكتور أشرف صبحي لن يتردد في إنصاف عبدالرحمن حجاجي كعادته في إنصاف شباب مصر .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.