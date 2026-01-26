عندي ذهب للزينة لا استخدمه فهل عليه زكاة؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد من سيدة تُدعى ريم من محافظة الجيزة، حول حكم الزكاة على كمية من الذهب تمتلكها من مصادر متنوعة (ميراث من والدتها، هدايا لبناتها، وهدايا من زوجها)، مشيرة إلى أنها تقتنيه بغرض الزينة وليس الادخار، رغم عدم ارتدائه بكثرة مؤخرًا بسبب ارتفاع قيمته السوقية.

وقال أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إن الرأي المعمول به عند جمهور الفقهاء هو أن الذهب المخصص لزينة المرأة لا تجب فيه الزكاة، طالما أن الغرض الأساسي من اقتنائه هو التزين وليس الاستثمار أو التجارة.

أضاف أن عدم استخدام الذهب بكثرة مؤخرًا لا يغير من حكمه، طالما أن نية صاحبة الذهب هي "الزينة" وليست "الادخار"، بدليل رغبتها في استبداله بقطع ذهبية أخرى للزينة أيضًا.

وحدد أمين الفتوى شرطين أساسيين لعدم وجوب الزكاة في الذهب، موضحا: أن التزين بالذهب مباح للنساء ومحرم على الرجال؛ وبناءً عليه، لو ملك الرجل ذهبًا فإنه تجب فيه الزكاة قولًا واحدًا.

وأكد أن يكون الهدف هو الزينة، وليس التجارة أو حفظ المال (الادخار)، مشيرا إلى أنه إذا تحقق هذان الشرطان في الذهب المملوك للمرأة، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى وإن بلغت قيمته النصاب الشرعي.

كان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب على سؤال حول حكم زكاة الذهب، خاصة مع تغير أسعار الذهب مؤخرًا، وما إذا كان الذهب الذي تقتنيه المرأة يُزكى عنه أم لا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن ذهب المرأة الذي تقتنيه للزينة والاستعمال الشخصي لا تجب فيه الزكاة، لأنه غير معدّ للتجارة أو الاستثمار، وإنما هو من متاع الحياة والزينة المباحة.

