حبس 11 متهما باستغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

 أمرت نيابة الجيزة بحبس 11 متهما يستغلون 16 طفلا في أعمال تسول بالقوة فى الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط 8 رجال و3 سيدات لاستغلالهم الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع محافظة الجيزة، وبصحبتهم 16 حدثًا معرضين حياتهم للخطر.

وتم ضبطهم حال عمليات التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأخطرت النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية لحمايتهم.

 

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

 

