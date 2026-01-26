حقيقة سحب رواية "مصنع السحاب" من معرض القاهرة للكتاب

18 حجم الخط

سادت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن سحب رواية “مصنع السحاب” للكاتب حامد عبد الصمد، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وتحديدا من جناح دار المحروسة للنشر بالمعرض، وسط ادعاءات بترويجها للإلحاد.

حقيقة سحب رواية مصنع السحاب

“ڤيتو” تواصلت مع مسئولي جناح دار المحروسة بمعرض القاهرة للكتاب، حيث نفى مسؤول الجناح سحب الرواية من المعرض، مشيرا إلى أنها لم تصل للجناح من الأساس بسبب تأخيرها في المطبعة.

وأضاف مسؤول الجناح: أن رواية “مصنع السحاب” ليست الوحيدة المتأخرة في مرحلة الطباعة، بل هناك عدد آخر من الأعمال والإصدارات لا تزال لم تخرج من المطبعة حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل هذه الإصدارات الى المعرض تباعا فور انتهاء طباعتها.

جناح دار المحروسة

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

و اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

