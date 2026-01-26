الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الحزم وضمك في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الحزم أمام ضيفه ضمك بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الحزم، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”

أعلن أرماندو إيفانجليستا المدير الفني لفريق ضمك السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم بعد قليل

تشكيل ضمك أمام الحزم

وأعلن أرماندو إيفانجليستا المدير الفني لفريق ضمك السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم وضم كل من:

طموح الحزم في مواجهة ضمك

ودخل الحزم المباراة طامحًا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو ما يساعده على تعزيز مركزه وتقديم أداء قوي يرضي جماهيره، خاصة بعد المنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري السعودي هذا الموسم بين جميع الفرق.

ويعتمد الفريق على تنظيمه الدفاعي الصلب وقدرته على التحول السريع للهجمات المرتدة، إلى جانب لاعبيه المميزين في خط الوسط والهجوم.

الهروب من منطقة الخطر

من جانبه، يحاول فريق ضمك تحقيق نتيجة إيجابية، للهروب من مناطق الخطر والابتعاد عن مراكز الهبوط، معتمدًا على الانضباط التكتيكي واللعب الجماعي لإحداث المفاجآت أمام خصمه.

ترتيب الدوري السعودي

الهلال – 45 نقطة الأهلي – 40 نقطة القادسية – 39 نقطة النصر – 37 نقطة التعاون – 35 نقطة الاتفاق – 29 نقطة الاتحاد – 27 نقطة الخليج – 25 نقطة نيوم – 21 نقطة الفتح – 21 نقطة الحزم – 17 نقطة الفيحاء – 17 نقطة الخلود – 15 نقطة

