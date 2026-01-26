الإثنين 26 يناير 2026
محافظ أسوان في مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة 74 (صور)

محافظ اسوان يقدم
محافظ اسوان يقدم التهنئة بعيد الشرطة
قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة، وذلك بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74  .

أجواء وطنية 

يأتى ذلك فى أجواء وطنية مليئة بروح الإنتماء والولاء بما يعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة.

وقد رافق محافظ أسوان خلال الزيارة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء علاء رماح السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وبحضور القيادات الأمنية والجامعية والدينية والتنفيذية.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه الزيارة تأتى عرفانًا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة الأبطال، الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية دفاعًا عن كرامة الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952، ولذا فتضحيات رجال الشرطة ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى.

وأشار إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن رجال الشرطة جسدوا عبر تاريخهم ملاحم من البطولات والفداء بالروح والنفس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ليصبح واحة للأمن والإستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة.

وأوضح المحافظ بأن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة وطنية من التناغم والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لعبور التحديات، وإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى المجالات، وهو ما يتجسد بوضوح فى التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية بما يحقق الإستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء المحافظة، ويعزز شعور المواطنين والزائرين والسائحين بالأمن والأمان.

وفي ختام الزيارة قام المحافظ بإهداء درع محافظة أسوان إلى مدير الأمن تقديرًا للدور الوطنى وجهود رجال الشرطة المخلصة فى خدمة المواطنين ودعم الحركة السياحية بالمحافظة.

