تعليم أسوان: لا تسريب أو حالات غش جماعي في امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال وكيل وزارة التربية والتعليم محمود بدوى بتشكيل لجنة متخصصة لفحص امتحان مادتى الدراسات الإجتماعية والعلوم بالفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية  للعام الدراسى 2025/ 2026 ومراجعة مستوى الأسئلة، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات بما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب.

ومن جانبه أكد محمود بدوى على أنه لا صحة إطلاقًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود تسريب أو حالات غش جماعى فى جميع الإدارات التعليمية ولجان الامتحانات، حيث إن هناك متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، والمربوطة بغرفة العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان.

وأشار إلى أن الإمتحانات تسير على أكمل وجه داخل الـ 213 لجنة، ولم تسجل غرف العمليات التابعة للوزارة أو المحافظة أو مديرية التربية والتعليم أى محاولات للغش الإلكترونى اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية، ولم تحدث أى واقعة تسريب على مستوى الإدارات التعليمية منذ بداية الامتحانات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى مخالفة يتم رصدها، وهو ما تم تنفيذه ضد حالة غش إلكترونى واحدة فى مادة اللغة العربية، وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم جموع المواطنين إلى عدم الإلتفات إلى أى شائعات مغرضة.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان المستمرة والاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 (عام  - لغات - رياضى - خاص - دمج).

أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليم ,الصف الثالث الاعدادي إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

الجريدة الرسمية