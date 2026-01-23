الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

محافظ أسوان يتفقد المخابز والأسواق

جولة لمحافظ أسوان
جولة لمحافظ أسوان فى الأسواق
فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة بزيارة ميدانية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وكذا الاطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات، فضلًا عن سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أي مغالاة.

تشديد الرقابة التموينية 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية، والتزام أصحاب محلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والهايبر ماركت والمجمعات وكافة الأنشطة التجارية بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح من خلال اللافتات المدون عليها التسعيرة لكل منتج وسلعة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال: تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

