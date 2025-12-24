محافظ أسوان يناقش الاستعدادات النهائية للزيارة المرتقبة للبابا تواضروس الشهر المقبل (صور)

18 حجم الخط

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بـمدينة إدفو.

وذلك فى إطار استكمال الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاستقبال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الشهر المقبل.

جاء اللقاء بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، حيث تم استعراض محاور التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية بما يضمن توفير أعلى مستويات التنظيم والتأمين والخدمات اللوجستية، ويليق بمكانة الزيارة وأهميتها الدينية والوطنية.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم توجيه المسئولين بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الزيارة، وتقديم كل أوجه الدعم لضمان خروجها بالشكل المشرف الذي يعكس روح المحبة والتآخي الوطنى التى يتميز بها المجتمع المصرى، ويؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أعرب الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على اهتمامه المتواصل بالاستماع إلى المواطنين بمختلف فئاتهم، وحرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم، موضحًا بأن ذلك تجسد فى سرعة الإستجابة للمطالب الخدمية، والتى تجسدت فى تصديق المحافظ على تركيب محول كهربائى جديد لدير الأنبا باخوميوس بما يساهم فى انتظام واستقرار التيار الكهربائي واستمرار الخدمات بشكل دائم.

