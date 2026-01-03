محافظ أسوان يتفقد لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الانتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية وضمان انتظامها، فى اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى تُجرى على مدار يومى 3 و4 يناير الجارى.

جولة تفقدية

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، والتى تستقبل 840 ألفا و731 ناخبا وناخبة داخل 3 دوائر انتخابية.

الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألفا و851 ناخبا وناخبة، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألفا و745 ناخبا وناخبة، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألفا و135 ناخبا وناخبة.

انطلقت اليوم السبت جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

