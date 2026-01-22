محافظ أسوان يوجه بإغلاق مطعم بقرية أدندان لعدم صلاحية الوجبات الغذائية (صور)

18 حجم الخط

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش على أحد المطاعم بقرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة بعدما تعرض له عدد من المواطنين من إصابات واضطرابات معوية لتناولهم منه وجبات، حيث تبين من الفحوصات والتحاليل التى تم إجراؤها عدم صلاحية تلك الوجبات الغذائية وتم الإغلاق الفورى للمطعم، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه.

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى تكثيف الحملات التفتيشية من اللجان المشتركة على المطاعم المماثلة ومحلات العصائر والكافيهات سواء على مستوى مركز نصر النوبة أو باقى المراكز والمدن لضمان سلامة الوجبات والمواد الغذائية المتداولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وجه المسئولين إلى التحرك الفوري عقب تلقى بلاغ بظهور أعراض اضطربات معوية على عدد من المواطنين بقرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة نتيجة تناولهم وجبات غذائية فاسدة.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال مديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة محمد عبد العزيز باتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة، حيث تم التعامل مع عدد (22) حالة داخل الوحدة الصحية بالقرية وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعيد بأن الحالات التى تم رصدها بسيطة ومحدودة ولا تمثل أي خطر على الصحة العامة، وقد تم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وتماثلت جميع الحالات للشفاء التام، وغادرت الوحدة الصحية في حالة مستقرة دون الحاجة إلى نقلها إلى المستشفيات.

وتطمئن محافظة أسوان المواطنين بأن الوضع الصحى بقرية أدندان مستقر وتحت السيطرة الكاملة، وأنه يتم التنسيق والمتابعة المباشرة من قبل وزارة الصحة والسكان مع استمرار فرق المتابعة الطبية والوقائية كإجراء احترازى لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن صحة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، وأنها تتعامل مع أي طارئ صحي بسرعة وشفافية كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.