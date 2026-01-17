تنفيذ إزالة لحالات تعد في المهد على أراضي أملاك الدولة بمراكز أسوان وإدفو (صور)

18 حجم الخط

أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 28، والتى تستمر حتى 30 يناير الجارى.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

حملات مكبرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة بنطاق حى جنوب، حيث تم إزالة 3 حالات تعد فى المهد بمساحة 550 م2 بنطاق أحياء شرق وجنوب، وفك شدة خشبية، والتحفظ على المضبوطات وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية، ونواب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة زهجر سليمان بالإزالة الفورية لعدد من حالات التعدى بقرى الرديسية بحرى والرمادى بحرى والعطوانى بإجمالى مساحة 27 ألف م2، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الشرطية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

