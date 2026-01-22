محافظ أسوان يستعرض آليات الترويج للفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن تطوير آليات وإجراءات تنمية الموارد المالية ودعم الترويج للفرص الإستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة هذا إلى جانب أهمية تطوير آليات ونظم العمل فى تعبئة وتنمية الموارد المالية المحلية بما يعمل على تعزيز قدرة المحافظة فى الاستجابة لتحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية الشاملة للمحافظة.

مشروع الدعم الفنى

أشار إلى أن التعاون مع مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية يمثل دعمًا حقيقيًا للمحافظة، مع إطلاق المهمة الاستشارية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص واستكمال العمل على ملف تنمية الموارد الذاتية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد.

فضلًا عن الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وسيد البدرى استشارى تعبئة الموارد الذاتية بالمشروع، والدكتورة رشا عبد الحكيم استشارى الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشروع، وكذا أسماء برجاس مدير المكتب الفنى بالمحافظة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والمتواصل بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية ودعم قدرات المحافظة في تعزيز وتطوير الموارد المالية المحلية الذاتية، والعمل على تنميتها، والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية وإعداد خطة الترويج لها بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، هذا بالإضافة إلى تفعيل المهام والأدوار التي يقوم بها المجلس واللجان الفرعية له فى مع ملف الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تشكيل فريق التنمية الاقتصادية المحلية.

أشار إلى أن هذا التكامل يعكس مدى اهتمام مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء فرق عمل من ذوى الخبرات والقدرات الذين يستطيعون بجهودهم وتميزهم إنجاح منظومة العمل وتفعيل أدوار لجان المجلس الاقتصادى الاجتماعى للوصول إلى الأفضل بأفكار مثمرة تمثل إضافة جديدة، وتنعكس بالإيجاب لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض وفد مشروع الدعم الفنى خطة العمل لدعم ملف الترويج للفرص الاستثمارية وتنمية الموارد الذاتية والتى تشمل إعداد تحليل شامل لأهم الفرص الاستثمارية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد فريق المشروع أهمية العمل بالشراكة مع فريق المحافظة لتطوير وتعزيز القدرات الإدارية والفنية للعاملين بالجهاز التنفيذى والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

