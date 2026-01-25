معلومة من القسام إلى الوسطاء: رحلة البحث عن رفات الأسير الأخير في مقبرة البطش بغزة

18 حجم الخط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، أنها أطلعت الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمكان وجود رفات جثة الأسير الإسرائيلي الأخير فى القطاع ران جويلي، وإثر ذلك أطلقت إسرائيل عمليات بحث موسعة في أحد المواقع بناء على معلومات استخبارية، وفق زعمها.

القسام تبلغ الوسطاء بوجود رفات آخر أسير في مقبرة البطش

وأفادت قناة الجزيرة القطرية، بأن الوسطاء تلقوا معلومات من القسام تشير إلى أن مقبرة البطش هي أحد الأماكن التي تعتقد المقاومة أن جثة ران جويلي قد تكون مدفونة فيها.

ورصد القناة القطرية مشاهد وثقت بداية العملية، التي انطلقت بتفجير عربة مفخخة في محيط المقبرة عند الساعة الثانية فجرا، كما وثق شهود عيان سماع دوي انفجارات وصور تصاعد الدخان من المنطقة.

مقبرة البطش، فيتو

أفاد صحفيون في القطاع، بتقدم مفاجئ للآليات والجرافات الإسرائيلية فى الثامنة صباحا نحو المقبرة وشارع الشعف، وبجوار مفترق السنافور عند شارع صلاح الدين، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

عمليات تجريف وقصف في مقبرة البطش بقطاع غزة

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها جيش الاحتلال عمليات تجريف وقصف مكثف على مقبرة البطش ومحيطها من الأحياء السكنية التي شهدت عمليات نسف ممنهجة ومكثفة على مدار فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط استمرار لوتيرة التدمير خلال فترة وقف إطلاق النار أيضا.

كما أظهرت صور أقمار صناعية حديثة -حصلت عليها الجزيرة- التُقطت اليوم آثار تجريف واسعة في منطقة المقبرة وآثار قصف في حي التفاح.

وعقب بيان القسام، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات بدأت عملية مركزة شمال القطاع بهدف استعادة جثمان الرقيب أول ران جويلي.

