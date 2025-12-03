الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

القسام وسرايا القدس تسلمان الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي

القسام
القسام
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، مساء اليوم الأربعاء، تسليم الصليب الأحمر الدولي جثة أعلنتا أنها لأسير إسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قالت إن حركة حماس سلمت أمس الثلاثاء رفات أحد آخر رهينتين لا يزالان في غزة، وذلك بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر.

إجراء فحوص الطب الشرعي

وذكر مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن قوات الاحتلال في غزة تسلمت ما وصفها "عينات" ستنقل لإسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي عليها.

ويتعلق الأمر بجثتي رهينتين متبقيتين في غزة، للإسرائيلي ران جفيلي والتايلاندي سودثيساك رينثالاك، وكلاهما خطف خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

موقف إسرائيل من الرفات المستلم

ولاحقا زعم مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الطب الشرعي خلص إلى أن الرفات الذي سلمته حماس أمس ليس لأي من آخر رهينتين متبقيتين في غزة.

وقالت إسرائيل: إن ما تم العثور عليه من بقايا رفات والتي عادت من غزة ليست بقايا أي من الرهينتين المتبقيتين في القطاع.

