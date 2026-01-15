18 حجم الخط

دانت حركة "حماس"، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة الحولي بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم القيادي في "كتائب القسام" محمد الحولي وعائلته.

أول تعليق من حماس على استشهاد القيادي القسام محمد الحولي في غارة إسرائيلية

وفي السياق ذاته وصفت الحركة في بيانها الحادث بأنه "جريمة بشعة"، مؤكدة أنه يشكل خرقا فاضحا ومتكررا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس في بيانها: "تؤكد هذه الجريمة النكراء، والعدوان الصهيوني المستمر في أنحاء القطاع كافة، استخفاف مجرم الحرب نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية وبضمان الوسطاء".

وحذرت "حماس" من أن "الاحتلال الفاشي لا يلتزم بالاتفاق، ويسعى ليل نهار إلى تعطيله، تمهيدًا لاستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ذكرت تقارير إعلامية، أنه تم اغتيال القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الحولي في القصف الإسرائيلي على دير البلح.

غارات إسرائيلية على دير البلح

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن 5 أشخاص استشهدوا جراء غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة دير البلح وسط غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 449 شهيدا واصابة 1246 شخصا.

إسرائيل تتنصل من اتفاق غزة

وأكد المكتب أن إسرائيل تتنصل من التزاماتها الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، مشيرا إلى أنها لم تسمح بدخول الحد الأدنى من المساعدات المتفق عليها إلى قطاع غزة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وطالب المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء الدوليين بالعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة، وتأمين تدفق المساعدات الانسانية بشكل فوري لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأمس الأربعاء، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والمكونة من 20 نقطة.

وذكر ويتكوف أن المرحلة الأولى قدّمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات 27 من أصل 28 رهينة متوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.