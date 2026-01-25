الأحد 25 يناير 2026
خارج الحدود

الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين بالمجال الإنساني

غزة
غزة
قالت وكالة الأونروا، اليوم الأحد: إن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأضافت الأونروا: منع دخول الصحفيين إلى غزة يعزز حملات التضليل والسرديات المتطرفة.

ارتفاع ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة لـ 71 ألفا و654 شهيدا فلسطينيا

وأمس السبت، أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القطاع الفلسطيني إلى 71 ألفا و654 شهيدا، و171 ألفا و391 مصابا، منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، عبر صفحتها على "فيسبوك": إن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت أربعة شهداء جدد، و12 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن من بين الضحايا الطفل علي أبو زور، البالغ من العمر ثلاثة شهور، والذي توفي نتيجة البرد الشديد، مما يرفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 10 وفيات.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 إلى 481 فلسطينيا، فيما أصيب 1313 آخرون، بينما بلغ عدد جثامين الفلسطينيين التي جرى انتشالها 713 جثة.

وأضاف أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنه تم  اضافة  88 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء في الفترة من 16 يناير الجاري وحتى الجمعة.

