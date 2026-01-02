خليل دواس، قصة خائن رفضت عائلته استلام جثمانه من إسرائيل ودفنه فى أرض غزة الطاهرة

18 حجم الخط

خليل دواس، رفضت عائلة العميل لصالح الاحتلال الإسرائيلي خليل دواس، الذي قتل على يد كتائب القسام، وأسرت جثته في جباليا،تسلم جثته ودفنه.



بداية الشكوك فى عمالة خليل الدواس

وقال ناصر شلون مسؤول مخيم عقبة جبر وعضو مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني إن خليل دواس، كان يبيع علب الذخائر في المخيم بأسعار رخيصة للغاية ومثيرة للريبة لدى عناصر المقاومة، حيث كان سعرها 500 دولار لكنه يبيعها بنحو 60 دولارا.

ولفت مسؤول مخيم عقبة جبر، إلى أن العائلات في المخيم بدأت الشكوك فى خليل الدواس، حيث كان يطرح أسئلة غير مألوفة، بعده تم حصار واقتحام الاحتلال للمخيم أوائل 2023، التي استشهد فيها 5 مقاومين من كتائب القسام.

وأشار ناصر شلون، إلى أن بعض الرجال في المخيم أمسكوا بـ الخائن خليل الدواس، وحققوا معه بقسوة لساعات، وطردوه من المخيم وحذروه من العودة مجددا وإلا فإنه سيقتل.

خليل دواس، فيتو

وعقب هذه الواقعة انقطع أثر خليل الدواس، ولم يسمع أحد عنه أي معلومة لمدة سنة كاملة.

وكشف، أن سكان في المخيم، تعرفوا على صورة جثته التي نشرتها كتائب القسام على الفور، وحاولوا مهاجمة منزل أسرته، وبعد طلب المساعدة من والدته وشقيقه، دعوهما لإصدار بيان للتبرؤ منه، لمنع أي عمل انتقامي من أفراد الأسرة.

استلام إسرائيل جثة خليل الدواس ضمن تبادل الأسرى

واستطرد وفق ما نقلت وكالة "سما" الفلسطينية، بعد بضعة أيام من تسليم جثة خليل دواس ضمن صفقة التبادل مع الاحتلال، وإعلان هويته بشكل رسمي من قبل تل أبيب، اتصلت بي عائلته وقالت: إن الاحتلال عرض عليهم تسليمهم جثة خليل دواس، لكنهم رفضوا.

وفى أكتوبر الماضى، أثار إعلان هيئة البث الإسرائيلية، أن إحدى الجثث التي تسلمتها تل أبيب ضمن صفقة تبادل الأسرى ليست لإسرائيلي، بل لفلسطيني متعاون مع جيش الاحتلال، جدلا واسعا على المنصات، خاصة بعد نفي المقاومة الفلسطينية التي أكدت أن الجثمان يعود لجندي إسرائيلي قتل في اشتباك بمخيم جباليا في غزة العام الماضي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية وقتها، فإن الجثمان يعود إلى خليل دواس، وهو فلسطيني من سكان مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، قالت إنه كان يتعاون مع جيش الاحتلال في تمشيط الأنفاق بجباليا، حيث قتل أثناء نزوله إلى أحدها، وتمكنت المقاومة من احتجاز جثته.

