الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو عبيدة الجديد، القسام تعلن تعيين ملثم آخر متحدثا باسم الكتائب (فيديو)

أبو عبيدة الجديد،
أبو عبيدة الجديد، فيتو
18 حجم الخط

متحدث كتائب القسام الجديد أبو عبيدة، أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم، تعيين متحدث جديد باسم الكتائب يدعى "أبو عبيدة"، وذلك بعد إعلانها استشهاد الملثم حذيفة الكحلوت المتحدث السابق باسم الكتائب، الذي ارتقى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل عدة أشهر.

أبو عبيدة المتحدث الجديد باسم كتائب القسام

وقال أبو عبيدة المتحدث الجديد باسم كتائب القسام: إن الله لن يضيع أعمالهم ولن تضيع عنده هذه الدماء الطاهرة، مشيدا بتضحيات كافة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل والشتات، متهما الاحتلال الإسرائيلى بخرق الهدنة، واستئناف حربه الإجرامية في مارس الماضي ما أدى لارتقاء عدد كبير من الفلسطينيين وقادة بالقسام.

وأعلن المتحدث الجديد باسم القسام، استشهاد محمد السنوار أبو إبراهيم قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، مؤكدا دوره الكبير في الإسهام في التخطيط والتنفيذ لعملية السابع من أكتوبر، وكذلك الإشراف على مختلف تفاصيل الخطة الدفاعية والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم على غزة.

المتحدث الجديد باسم القسام يشيد بصمود شعب فلسطين

وأوضح المتحدث الجديد باسم القسام أن وقف إطلاق النار في غزة وتوقّف شلال الدم جاء ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاوميه.

وأضاف أبو عبيدة الجديد المتحدث باسم القسام: رغم كل ما جرى من اعتداءات وخروقات منذ توقف الحرب تجاوزت كل الخطوط الحمراء أدت المقاومة ما عليها من التزامات وتعاملت بكل مسؤولية مراعاة لمصالح أبناء شعبنا.

 

وشدد المتحدث باسم القسام، أن حق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال حق أصيل ومكفول، داعيا كل المعنيين للجمه وإجباره على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

كتائب القسام تنشر صورة رسمية لـ أبو عبيدة للمرة الأولى

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد المتحدث باسم الحركة أبو عبيدة

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متحدث كتائب القسام الجديد أبو عبيدة حذيفة الكحلوت استشهاد الملثم كتائب القسام كتائب عز الدين القسام

مواد متعلقة

بعد اغتياله، أبرز المعلومات عن رائد سعد مسؤول التصنيع في كتائب القسام

القسام وسرايا القدس تسلمان الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي

كتائب القسام تستخرج جثة الضابط الإسرائيلي "هدار جولدن" من رفح الفلسطينية

الاحتلال يعلن استلام رفات جثتي إسرائيليين من القسام عبر الصليب الأحمر

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

السد يكتسح الشمال بهاتريك رافا موخيكا في الدوري القطري

الدوري القطري، السد يتقدم على الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول

زيلينسكي يرد على اتهامات روسيا باستهداف مقر إقامة بوتين ويطالب برد دولي

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

هل يجب الالتزام بالزي النبوي؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads