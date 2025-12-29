أبو عبيدة الجديد، القسام تعلن تعيين ملثم آخر متحدثا باسم الكتائب (فيديو)

18 حجم الخط

متحدث كتائب القسام الجديد أبو عبيدة، أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم، تعيين متحدث جديد باسم الكتائب يدعى "أبو عبيدة"، وذلك بعد إعلانها استشهاد الملثم حذيفة الكحلوت المتحدث السابق باسم الكتائب، الذي ارتقى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل عدة أشهر.

أبو عبيدة المتحدث الجديد باسم كتائب القسام

وقال أبو عبيدة المتحدث الجديد باسم كتائب القسام: إن الله لن يضيع أعمالهم ولن تضيع عنده هذه الدماء الطاهرة، مشيدا بتضحيات كافة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل والشتات، متهما الاحتلال الإسرائيلى بخرق الهدنة، واستئناف حربه الإجرامية في مارس الماضي ما أدى لارتقاء عدد كبير من الفلسطينيين وقادة بالقسام.

وأعلن المتحدث الجديد باسم القسام، استشهاد محمد السنوار أبو إبراهيم قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، مؤكدا دوره الكبير في الإسهام في التخطيط والتنفيذ لعملية السابع من أكتوبر، وكذلك الإشراف على مختلف تفاصيل الخطة الدفاعية والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم على غزة.

المتحدث الجديد باسم القسام يشيد بصمود شعب فلسطين

وأوضح المتحدث الجديد باسم القسام أن وقف إطلاق النار في غزة وتوقّف شلال الدم جاء ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاوميه.

وأضاف أبو عبيدة الجديد المتحدث باسم القسام: رغم كل ما جرى من اعتداءات وخروقات منذ توقف الحرب تجاوزت كل الخطوط الحمراء أدت المقاومة ما عليها من التزامات وتعاملت بكل مسؤولية مراعاة لمصالح أبناء شعبنا.

وشدد المتحدث باسم القسام، أن حق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال حق أصيل ومكفول، داعيا كل المعنيين للجمه وإجباره على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

