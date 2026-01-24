السيسي: اتفاق شرم الشيخ شاهد على جهود مصر بشأن غزة

18 حجم الخط



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، إن اتفاق شرم الشيخ شاهد على جهود مصر بشأن غزة، مؤكدا أن مصر ستظل واحة للأمن والاستقرار.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.



