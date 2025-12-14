كتائب القسام تنعى رائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري وتكلف قياديًّا جديدًا

18 حجم الخط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد قائد ركن التصنيع العسكري في الكتائب رائد سعيد سعد ولقبه “أبو معاذ” جراء غارة إسرائيلية استهدفته بمدينة غزة.

كتائب القسام تنعى قائد ركن التصنيع العسكري رائد سعد

وقالت كتائب القسام في بيانها: "بكل آيات الفخر والاعتزاز والشموخ والتحدي، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى العلا رجلا من رجالاتها الكبار، وقائدا من قادة مجلسها العسكري العام، الشهيد القائد المجاهد رائد سعيد سعد "أبو معاذ"، قائد ركن التصنيع العسكري"، مشيرة إلى أنه استشهد مع عدد من المقاتلين يوم السبت 13 ديسمبر 2025 إثر عملية اغتيال وصفتها بـ"الجبانة" نفذتها إسرائيل.

وأضاف البيان أن سعد قاد منظومة التصنيع العسكري في القسام، التي شكلت بحسب البيان إحدى الركائز الأساسية في تطوير قدرات المقاومة، خاصة خلال هجوم السابع من أكتوبر، ومواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في إطار معركة "طوفان الأقصى".

واتهمت القسام إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، محملة إياها مسؤولية التصعيد المستمر، كما دعت الوسطاء والولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم حيال ما وصفته بـ"التجاوزات الخطيرة" بحق قطاع غزة. وأكدت أن «حق المقاومة في الرد والدفاع عن النفس مكفول».

كتائب القسام تكلف قائدا جديدا

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام أنها كلفت قائدا جديدا لتولي مهام ركن التصنيع العسكري خلفا للشهيد رائد سعد، مؤكدة أن "مسيرة الجهاد لن تتوقف وأن اغتيال القادة لن يفت في عضد المقاومة، بل يزيدها قوة وصلابة".

وختمت القسام بيانها بالتشديد على استمرار نهجها، بالتزامن مع الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس حركة حماس، مؤكدة المضي في ما وصفته بـ"طريق الجهاد والدفاع عن فلسطين".

