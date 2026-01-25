تناولت غزة وأرض الصومال والسودان، مصر وواشنطن تبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والأمن المائي

18 حجم الخط

استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكى؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى غزة، والسودان، والقرن الافريقى، والامن المائى المصرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان عبر الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على فيس بوك- إن الجانبين ثمنا عمق الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين والتعاون القائم فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأشادا بالتنسيق القائم ازاء القضايا الإقليمية المختلفة.

القاهرة وواشنطن تبحثان العلاقات الاقتصادية الثنانية

وشهد اللقاء تناول الشق الاقتصادى فى العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية الي مصر، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

القاهرة تؤكد أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب

وأضاف البيان بأن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب عبد العاطي عن ترحيب مصر بالانضمام الي مجلس السلام واشاد بالدور البارز للرئيس الأمريكى فى التوصل لاتفاق شرم الشيخ".

وشدد عبد العاطي خلال اللقاء على على أهمية المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة تستند إلى احتياجات الفلسطينيين فى القطاع، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

دعوات مصرية لوقف شامل لإطلاق النار في السودان

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، أكدت القاهرة أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

مصر ترفض أي اعترف رسمي بما يسمى بـ"أرض الصومال"

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد عبد العاطي على أن أي اعتراف بما يسمى "أرض الصومال" يعد مخالفًا للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في القرن الأفريقي، محذرًا من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

عبد العاطي يؤكد أهمية ملف الأمن المائي بالنسبة لمصر

وفيما يخص ملف الأمن المائي، ثمّن الوزير عبد العاطي رسالة فخامة الرئيس دونالد ترامب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليا، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري الذي يعيش في ندرة مائية حادة، وأن مصر تلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، مع الرفض التام للإجراءات الأحادية.

من جهته، أشاد نائب وزير الخارجية الامريكى بالعلاقات الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه الشراكة الاستراتيجية من منفعة متبادلة فى شتى المجالات، مثمنا الجهود التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار فى المنطقة، بحسب البيان.

