محافظات

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسمالوط في المنيا

شهد مركز سمالوط شمال محافظة المنيا حادثين منفصلين أسفرا عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر خلال ساعات متقاربة وسط استنفار أمني وتحرك فوري لسيارات الإسعاف. 

مصرع شخص صعقا بالكهرباء بالمنيا 

الحادث الأول وقع بإحدى قرى مركز سمالوط حيث لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء داخل نطاق قرية السرارية وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة شاب نتيجة التعرض لصعق كهربائي. 

حوادث المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة علي خ 14 عاما مقيم بقرية السرارية بمركز سمالوط شمال المنيا وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في المنيا 

وفي الحادث الثاني لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق المحيط بدائرة مركز سمالوط شمال محافظة المنيا. 

طريق المحيط بدائرة مركز سمالوط 


وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة بيشوي مدحت 25 عاما، وكاراس بباوي 12 عاما، بينما أصيب بيشوي زيان 27 عاما. 

مستشفي سمالوط النموذجي 

تم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثتين داخل مشرحة المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

