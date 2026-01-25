الأحد 25 يناير 2026
تشهد محافظة المنيا اليوم الأحد 25 يناير 2026 طقسًا مائلًا للبرودة في معظم مناطق المحافظة، مع نشاط خفيف للرياح الشمالية الشرقية خلال فترات النهار، الأمر الذي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

طقس المنيا اليوم الأحد 25 يناير 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم في المنيا حوالي 18 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية خفيفة

كما تنشط شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يُنصح قائدي المركبات بالحذر أثناء التنقل في الصباح الباكر، مع مراعاة تخفيف السرعة والابتعاد عن المناطق منخفضة الرؤية.

الطقس في المساء

ويستمر الطقس في المساء ليكون لطيفًا نسبيًا، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل، مع إمكانية ظهور بعض السحب المتفرقة دون تأثير على الأحوال العامة.

خبراء الأرصاد

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يستمر الطقس البارد إلى المعتدل خلال اليوم، مع استقرار نسبي في حركة الرياح، ويُتوقع أن تكون الرطوبة معتدلة، مما يجعل الجو مناسبًا للخروج مع الالتزام بارتداء الملابس الدافئة.

الهيئة العامة للأرصاد

كما تنصح الهيئة العامة للأرصاد جميع المواطنين بمتابعة حالة الطقس أولًا بأول، خاصة العاملين في المجالات الزراعية والأنشطة الخارجية، لتفادي أي تأثيرات محتملة نتيجة شبورة الصباح أو التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

 طقس المنيا اليوم الأحد 25 يناير 2026 

وفي الختام، يمثل طقس المنيا اليوم الأحد 25 يناير 2026 فرصة للاستمتاع بالنهار المشمس نسبيًا، مع ضرورة أخذ الاحتياطات في الصباح الباكر وفي فترة المساء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع متابعة التحديثات اليومية من مصادر الأرصاد الرسمية.

