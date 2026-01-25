محافظ سوهاج يتابع أعمال رصف طرق سفلاق وساقلتة (صور)

18 حجم الخط

أعلن اللواء الدكتورعبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن بدء أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق، برصف طريق أسيوط سوهاج الزراعي الشرقي من مدخل ساقلته بسفلاق حتي نهاية الطريق بالكمين.

وأوضح شريف حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة أنه تم رصف الطريق السريع من أمام قرية الفراسية بطول ٢ كيلو على طريق أسيوط سوهاج الزراعى الشرقى والانتهاء من رصف مدخل سفلاق مسافة ٦٠٠ متر حتى نهاية الرصف بإجمالى ٢١،٥ كيلو متر، وذلك حرصا على المظهر الحضارى وراحة المواطنين بقرى ومركز ساقلتة.

وأكد " سراج " أهمية الالتزام بالجودة في التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الدورية للمشروعات الجارية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

