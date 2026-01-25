18 حجم الخط

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أعمال الاحلال والتجديد وأعمال ترشيد الطاقة بمحطات مياه الشرب بمركز سوهاج وإخميم.

إحلال وتجديد وترشيد الطاقة بمحطات مياه الشرب بمركزى سوهاج واخميم

واكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو المشروعات الجارى تنفيذها مع الالتزام بجودة الاعمال المنفذة وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال ترشيد الطاقة بجميع المحطات بهدف ترشيد النفقات ولضمان تطبيق محاور عمل الشركة هذا بالإضافة الى تامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع المواقع وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطات.

واكد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على أهمية جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتنفيذ خطط غسيل الشبكات فتح أبواش الغسيل دوريا طبقا لما هو مخطط بالشركة مؤكدا أنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة الفرعية والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك ومعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج اعمال تنفيذ مخزن إعادة التأهيل واستغلال الأصول الجارى الانتهاء منه ضمن خطة الشركة فى الحفاظ على الأصول وترشيد النفقات وإعادة الاستغلال الأمثل للأصول والتى تتمثل فى المحابس والطلمبات والمواتير التى تم الانتهاء من صيانتها وتأهيلها لتدخل الخدمة مرة أخرى.

