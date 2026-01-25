الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال حركة البيع والشراء اليوم الأحد

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو
18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، تراجع سعر جرام الذهب، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.  

آخر تطورات أسعار الذهب

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7680 جنيهًا للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6720 جنيهًا للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5760 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 53760 جنيه في محلات الصاغة.


الذهب كأصل استثماري مهم

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

مكانة الذهب في السوق المصرية

ويحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.   

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم 
سعر الذهب اليوم سعر الذهب

 

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية. 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

اسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آخر تطورات أسعار الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عالميا الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر صرف الدولار

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات.. توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والفراخ.. تأجيل معرض نبيو للمجوهرات لهذا السبب..البورصة تربح 12 مليار جنيه.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الجنيه الذهب.. حماية المنافسة يثبت مخالفة 12 مدرسة بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي.. وخبير يرصد أسباب صعود الدولار بالبنوك
ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد مرور 15 دقيقة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

يوفنتوس يهزم نابولي بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ 22 بالدوري الإيطالي

التشكيل الرسمي لمباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

عصام كامل: 25 يناير ثورة نبيلة اختطفها أصحاب أجندات ودفنوا صوت الثوار الحقيقيين

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية