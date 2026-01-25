الأحد 25 يناير 2026
ظهور بقعة سولار متسربة بمياه نهر النيل بالمراغة في سوهاج (صور)

جانب من بقعة السولار
جانب من بقعة السولار
رصدت إدارة العمليات والطوارئ والأزمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مساء اليوم الأحد فى تمام الخامسة والنصف مساءآثار لتسريب بقعة سولار بالقرب من مأخذ محطة مياه جنوب المراغة النقالى بمركز المراغة.

وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد القصوى واخطار غرفة العمليات والطوارئ بمحافظة سوهاج وكافة الأجهزة المعنية مع التأكد من نشر حواجز المواد البترولية لتأمين مأخذ المحطة والمحطات المجاورة.

ظهور بقعة سولار متسربة بمياه نهر النيل بمركز المراغة بسوهاج

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مؤكدا انه تم سحب عينات من جميع المحطات التى تقع على نهر النيل بتلك المنطقة وتم اخطار شركتى مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والمنيا.

وأوضح الكيمائى مصطفى حفنى مدير إدارة العمليات والطوارئ والأزمات، أنه فور رصد الواقعة تم الدفع بفرق المتابعة الميدانية والمناوبات والعناصر الفنية من معامل الشركة لرفع عينات للاطمئنان على مطابقة مياه المأخذ ومتابعة نتائجها بشكل مستمر وان جميع المحطات تعمل بشكل طبيعي حتى الان مع انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف وترقب أي تأثير محتمل قد ينتج عن تلك البقعة واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع وصولها إلى مآخذ المحطات حفاظًا على جودة مياه الشرب المنتجة.

