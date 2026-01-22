علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة في الدوري

18 حجم الخط

أعلن علاء عبد العال مدرب غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة

موقف دجلة وغزل المحلة في الدوري

ويحتل وادي دجلة المركز السادس برصيد 20 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 5 أخرى، بينما خسر 3 مباريات.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 13 مباراة، بعد أن فاز في مواجهتين، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط.

قائمة غزل المحلة لمواجهة وادى دجلة



وضمت قائمة غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة 24 لاعبًا هم: عامر عامر، أحمد العربي، أحمد النفراوي، أحمد شوشة، أحمد العش، بودي، عبد الرحيم عموري، أحمد جمال، يحيى زكريا، أوفا، معاذ عبد السلام، محمود مجدي، يوسف فوزي، موري توريه، أرموشة، يوسف حسن، أحمد ياسر، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو، ويليامز صنداي، أشرف مجدي، جريندو، جيمي موانجا، عبيدي إينيزا.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد الدوري المصري اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام في تمام الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس، أما في الثامنة مساء فيواجه الإسماعيلي ضيفه المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، محمد عاطف الزناري وسيد ابو خاطر (مساعدين)، احمد ماجد(حكمًا رابعًا)، مصطفى مدحت وأحمد لطفي(تقنية الفيديو).

- وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)، الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)، الدولي وائل فرحان وحسني سلطان (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.