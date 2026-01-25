الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربات أمنية متلاحقة ضد "تجار العملة"، ضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لمافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي.


ضربات أمنية متلاحقة ضد تجار العملة

أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن رصد وتتبع عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات التي تخصصت في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها بعيدًا عن القنوات الشرعية.


حصيلة الضبطيات خلال 24 ساعة


وخلال حملات أمنية مكبرة شملت مختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة وقُدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن (5 ملايين جنيه مصري).

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تجار العمله وزارة الداخلية المشروع في النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى اسعار العملات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية

