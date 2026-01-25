ضربات أمنية متلاحقة ضد "تجار العملة"، ضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لمافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي.



ضربات أمنية متلاحقة ضد تجار العملة

أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن رصد وتتبع عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات التي تخصصت في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها بعيدًا عن القنوات الشرعية.



حصيلة الضبطيات خلال 24 ساعة



وخلال حملات أمنية مكبرة شملت مختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة وقُدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن (5 ملايين جنيه مصري).

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

