أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على يانج أفريكانز ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال، فيفا يكشف عن إيقاف قيد جديد للزمالك والسر خوان بيزيرا، محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث شغب نهائي أمم إفريقيا
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
النصر يجهز مفاجأة لـ رونالدو بعد الاعتزال
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مطاردة أحد أبرز أهدافه في مسيرته الكروية، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الاحترافي.
الزمالك يعلن تجديد عقد محمد سيد
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، عن تجديد عقد محمد السيد لاعب وسط الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال الفترة الحالية.
محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث شغب نهائي أمم إفريقيا 2025
كشفت تقارير إعلامية مغربية عن بدء محاكمة 19 مشجعا، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب عقب الفوز بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.
أرقام قياسية لـ محمد صلاح أمام بورنموث قبل لقاء الغد
تتجه الأنظار غدًا السبت إلى ملعب "أنفيلد" لمتابعة مواجهة ليفربول وبورنموث، وبينما يترقب الجميع صافرة البداية، تبرز أرقام النجم المصري محمد صلاح كأحد أقوى الأسلحة التي يخشاها الضيوف، نظرًا لتاريخه المرعب أمام شباكهم.
الأهلي يفوز على يانج أفريكانز بثنائية تريزيجيه ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا
حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.
القضية الـ10، فيفا يكشف عن إيقاف قيد جديد للزمالك
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بعد صدور قرار رسمي بإيقاف قيد النادي لفترات إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القضايا التي تسببت في منع "الفارس الأبيض" من تسجيل لاعبين جدد إلى 10 قضايا متراكمة.
خوان بيزيرا السر، تفاصيل إيقاف قيد الزمالك في القضية العاشرة
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب إيقاف القيد العاشر خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة عدم سداد مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني.
تريزيجيه يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا
تصدر محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف، في البطولة القارية.
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
عقد اليوم بمدينة بركان المغربية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهضة بركان وبيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.
بعد فسخ إعارته لأبها السعودي، الجفالي يعود إلى القاهرة لحسم مصيره بالزمالك
وصل التونسي أحمد الجفالي لاعب فريق الزمالك المعار لنادي أبها السعودي إلى القاهرة، اليوم، بعد فسخ إعارته مع النادي السعودي.
