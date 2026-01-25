الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وجبات تناسب متبعي نظام الصيام المتقطع شتاءً

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع
18 حجم الخط

نظام الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة الغذائية انتشارًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لفوائده المتعددة في تحسين التمثيل الغذائي، وتنظيم مستوى السكر في الدم، والمساعدة على فقدان الوزن بطريقة صحية. 
 

أخطاء شائعة تفسد أي ريجيم عند النساء

ريجيم مناسب، لمن يعاني من كسل الغدة الدرقية


ومع فصل الشتاء، يواجه متبعو هذا النظام تحديات إضافية، أبرزها الشعور بالبرد، وزيادة الرغبة في الأطعمة الدسمة، والحاجة إلى وجبات تمنح الدفء والطاقة والشبع لفترات طويلة دون الإخلال بمبادئ الصيام المتقطع

من هنا تبرز أهمية اختيار وجبات شتوية متوازنة، غنية بالعناصر الغذائية، وقادرة على دعم الجسم خلال ساعات الصيام.
 


أولًا: مواصفات الوجبة المثالية لمتبعي الصيام المتقطع شتاءً
 

قبل استعراض أمثلة للوجبات، من المهم التعرف على الصفات التي يجب أن تتوافر في الوجبة المناسبة خلال فصل الشتاء، وذلك وفقًا لموقع OnlyMyHealth:

غنية بالبروتين: للحفاظ على الكتلة العضلية وتعزيز الإحساس بالشبع.

تحتوي على دهون صحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات، لتوفير طاقة طويلة المدى.

مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة: لمنح الجسم دفئًا واستقرارًا في مستويات الطاقة.

دافئة أو قابلة للتقديم ساخنة: لتقليل الإحساس بالبرد وتحسين الهضم.

غنية بالألياف: لتنظيم الهضم ومنع الجوع السريع أثناء الصيام.

 

ثانيًا: وجبات الإفطار (كسر الصيام) المناسبة شتاءً
 

1. شوربة العدس بالخضروات

تُعد شوربة العدس من أفضل الخيارات لكسر الصيام في الشتاء، فهي غنية بالبروتين النباتي والألياف، وتمنح دفئًا فوريًا للجسم. يمكن إضافة الجزر والكرفس والبصل مع التوابل الدافئة مثل الكمون والكركم لتعزيز الهضم وتقوية المناعة.

 

2. شوربة الدجاج بالخضار

تمنح هذه الوجبة مزيجًا مثاليًا من البروتين والسوائل، ما يساعد الجسم على استعادة توازنه بعد ساعات الصيام. يُفضل استخدام صدور الدجاج مع خضروات موسمية مثل الكوسة والبروكلي، والابتعاد عن الكريمة أو الدهون المشبعة.

 

3. طبق فول بزيت الزيتون والكمون

الفول من الأطعمة الشتوية المشبعة التي تناسب الصيام المتقطع، خاصة عند تناوله مع زيت الزيتون وعصير الليمون. يمنح طاقة ثابتة ويساعد على الشعور بالدفء لفترة طويلة.

 

ثالثًا: الوجبات الرئيسية خلال نافذة الأكل
 

1. أرز بني مع خضار سوتيه وبروتين

الأرز البني مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، ويمكن تقديمه مع خضار مشوحة خفيفًا مثل الفاصوليا الخضراء والجزر، إلى جانب قطعة من السمك المشوي أو اللحم الأحمر الخالي من الدهون.

 

2. طاجن خضار باللحم أو الدجاج

الطواجن من أكثر الأكلات ملاءمة للشتاء، وتساعد على الشعور بالراحة والامتلاء. طاجن الكوسة أو البامية مع اللحم أو الدجاج يوفر بروتينًا وأليافًا ومعادن مهمة دون الحاجة إلى إضافات دسمة.

 

3. البطاطا الحلوة المشوية مع البروتين

البطاطا الحلوة غنية بالألياف وتساعد على استقرار مستوى السكر في الدم. عند تناولها مع البيض المسلوق أو الجبن القريش أو الدجاج المشوي، تصبح وجبة شتوية مثالية لمتبعي الصيام المتقطع.

مشروبات خلال الصيام المتقطع
مشروبات خلال الصيام المتقطع

رابعًا: وجبات خفيفة (إن وُجدت ضمن نافذة الأكل)
 

1. حفنة مكسرات مع مشروب دافئ

اللوز أو الجوز مع مشروب مثل الزنجبيل أو القرفة بالحليب النباتي يمنح إحساسًا بالدفء ويحد من الرغبة في الحلويات.

 

2. زبادي يوناني مع بذور الشيا

وجبة غنية بالبروتين والدهون الصحية، تساعد على الهضم وتطيل الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام التالية.

 

خامسًا: وجبات لمن يتبع نظام 16:8 شتاءً

 

بالرغم من أن الصيام المتقطع لا يعتمد على مفهوم السحور كما في رمضان، إلا أن آخر وجبة قبل الصيام يجب أن تكون مدروسة جيدًا:

بيض مسلوق مع خضار سوتيه.

شوفان بالحليب الدافئ مع القرفة وبذور الكتان.

حمص بالطحينة وزيت الزيتون مع خبز حبوب كاملة.

هذه الوجبات تقلل الإحساس بالجوع والبرد أثناء ساعات الصيام.

 

سادسًا: نصائح مهمة لنجاح الصيام المتقطع في الشتاء

 

الإكثار من المشروبات الدافئة غير المحلاة خلال نافذة الأكل.

تجنب السكريات والنشويات المكررة التي تزيد الشعور بالجوع.

الاهتمام بإضافة التوابل الدافئة مثل الزنجبيل والقرفة.

عدم إهمال شرب الماء، حتى في الأجواء الباردة.

 

اتباع نظام الصيام المتقطع خلال فصل الشتاء لا يعني الحرمان أو المعاناة من الجوع والبرد، بل يعتمد على حسن اختيار الوجبات التي تمنح الجسم الدفء، والطاقة، والشبع لفترات طويلة. ومع التخطيط الجيد وتناول أطعمة متوازنة، يمكن تحويل الصيام المتقطع إلى أسلوب حياة صحي ومستدام حتى في أبرد أيام الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخطاء في الصيام المتقطع الصيام المتقطع نظام الصيام المتقطع أنواع الصيام المتقطع وجبات خلال الصيام المتقطع افكار وجبات لمتبعي الصيام المتقطع

مواد متعلقة

جدول ريجيم أسبوعي واقعي للمرأة العاملة مع نصائح فعالة للالتزام

إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم، عادات بسيطة تصنع فارقًا حقيقيًا

فوائد الصيام المتقطع للنساء، ومتى يصبح خطرًا؟
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أحمد الرافعي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن القراءة لا تموت (فيديو)

3 أسماء مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

زغلول صيام يكتب: هل ضريبة المحمول أهم من دعم المصانع الرياضية يا رئيس الوزراء؟! أين تذهب ملايين الدولارات؟!

بعد بيان إدارة the voice، أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور السعودي

خبير استراتيجي: تأجير الجولان 25 عامًا بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لممر داوود

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية