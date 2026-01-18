18 حجم الخط

ريجيم مناسب، لمن يعاني من كسل الغدة الدرقية، يُعد كسل الغدة الدرقية من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا، خاصة بين النساء، ويؤثر بشكل مباشر على معدل الأيض وحرق الدهون والطاقة في الجسم.

لذلك، يعاني المصابون به من زيادة الوزن، الخمول، احتباس السوائل، وصعوبة فقدان الدهون حتى مع تقليل الطعام.

ومن هنا تأتي أهمية اتباع ريجيم مخصص ومدروس لا يعتمد على الحرمان، بل على دعم وظيفة الغدة وتحفيز الحرق بشكل صحي ومتوازن، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

أولًا: لماذا تفشل الريجيمات التقليدية مع كسل الغدة؟

الريجيمات القاسية أو قليلة السعرات قد تؤدي إلى نتيجة عكسية مع مرضى كسل الغدة الدرقية، لأنها:

تُبطئ الأيض أكثر.

تُرهق الغدة الدرقية.

تُسبب فقدان العضلات بدلًا من الدهون.

تزيد الشعور بالتعب والاكتئاب.

لذلك، الريجيم المناسب يجب أن يكون مغذيًا، منظمًا، ومتوازنًا هرمونيًا.

مشاكل كسل الغدة الدرقية

أسس الريجيم الصحي لمرضى كسل الغدة الدرقية

1. تنظيم الوجبات وعدم إهمال الإفطار

تخطي الوجبات يُربك الهرمونات ويُضعف الحرق. يُنصح بـ:

3 وجبات رئيسية.

1–2 سناك خفيف.

تناول الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ.

2. التركيز على البروتين

البروتين عنصر أساسي لأنه:

يدعم بناء العضلات.

يحفز الأيض.

يقلل نوبات الجوع.

مصادر مناسبة:

البيض.

صدور الدجاج.

السمك (خاصة السلمون والسردين).

البقوليات باعتدال.

الزبادي اليوناني.



أطعمة مفيدة لدعم الغدة الدرقية

1. الأطعمة الغنية باليود (باعتدال)

اليود ضروري لهرمونات الغدة، لكن الإفراط فيه غير مرغوب.

السمك.

البيض.

منتجات الألبان.

الملح المدعم باليود (بكميات صغيرة).

2. السيلينيوم والزنك

يساعدان على تحويل هرمون T4 إلى T3 النشط.

الجوز البرازيلي (حبة أو اثنتين يوميًا).

بذور القرع.

التونة.

العدس.

3. الخضروات المطهية

الخضروات الصليبية قد تُضعف امتصاص اليود إذا أُكلت نيئة بكثرة، لكن عند طهيها تصبح آمنة:

البروكلي.

الكرنب.

القرنبيط.

أطعمة يجب تجنبها

أطعمة يُفضل التقليل منها

السكريات البيضاء.

الدقيق الأبيض.

المقليات.

الوجبات المصنعة.

الصويا بكثرة (تؤثر على امتصاص الدواء).

الكافيين الزائد.

نموذج ريجيم يومي مناسب



الإفطار:

2 بيضة مسلوقة أو أومليت بزيت زيتون.

شريحة خبز أسمر أو شوفان.

خضار طازج.

كوب شاي أعشاب أو قهوة بعد الإفطار بساعتين.

سناك:

ثمرة فاكهة منخفضة السكر (تفاح أو توت).

حفنة مكسرات نيئة.

الغداء:

صدر دجاج أو سمك مشوي.

طبق خضار مطهي.

نصف كوب أرز بني أو كينوا.

سناك:

زبادي يوناني أو مشروب قرفة وزنجبيل.

العشاء:

شوربة خضار.

تونة أو بيض أو جبن قريش.

يُفضل أن يكون خفيفًا ومبكرًا.

علاج كسل الغدة الدرقية

نصائح ذهبية لنجاح الريجيم مع كسل الغدة



الالتزام بالدواء وأخذه على معدة فارغة، وعدم تناول الكالسيوم أو القهوة مباشرة بعده.

شرب كمية كافية من الماء.

ممارسة رياضة خفيفة منتظمة مثل المشي أو اليوجا.

النوم الجيد لأن قلة النوم تعطل الهرمونات.

التحلي بالصبر؛ النزول يكون بطيئًا لكنه ثابت.

هل يمكن إنقاص الوزن مع كسل الغدة؟

نعم، وبنجاح، ولكن بشرط:

عدم مقارنة نفسك بالآخرين.

عدم اللجوء للحرمان.

الاهتمام بتغذية الغدة قبل التفكير في الميزان.

فالهدف الحقيقي ليس فقط إنقاص الوزن، بل استعادة التوازن الهرموني والصحة العامة.

الريجيم المناسب لكسل الغدة الدرقية ليس ريجيم حرمان، بل أسلوب حياة يعتمد على التغذية الذكية، دعم الغدة، وتنظيم الوجبات. ومع الالتزام والصبر، يمكن تحقيق وزن صحي وشعور أفضل بالطاقة والنشاط.

