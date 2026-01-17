18 حجم الخط

أخطاء شائعة تفسد أي ريجيم عند النساء، تعاني كثير من النساء من الإحباط أثناء اتباع أي نظام غذائي، ليس بسبب ضعف الإرادة كما يعتقدن، بل نتيجة أخطاء شائعة تتكرر دون وعي وتؤدي في النهاية إلى فشل الريجيم أو ثبات الوزن لفترات طويلة.



المشكلة الحقيقية ليست في الريجيم نفسه، وإنما في طريقة التفكير والتطبيق والعادات اليومية المصاحبة له.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الريجيم ليس مجرد قائمة أكل، بل منظومة متكاملة تشمل التفكير، الحالة النفسية، نمط الحياة، والعادات اليومية، وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الكثير من النساء، دون حتى أن يلتفتن لذلك.





أخطاء شائعة تفسد أي ريجيم



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز الأخطاء التي تفسد أي ريجيم عند النساء، مع توضيح تأثيرها وكيفية تجنبها.



1. التفكير في الريجيم كحرمان مؤقت

من أكثر الأخطاء شيوعًا اعتبار الريجيم فترة حرمان مؤقتة تنتهي بالعودة للأكل القديم. هذا التفكير يخلق ضغطًا نفسيًا كبيرًا، ويجعل المرأة في حالة ترقب دائم لـ«اليوم المفتوح» أو نهاية النظام الغذائي.

النتيجة غالبًا هي الإفراط في الأكل بعد انتهاء الرجيم واستعادة الوزن بسرعة. الريجيم الناجح يجب أن يكون أسلوب حياة متوازن، وليس عقابًا مؤقتًا للجسم.

2. تقليل السعرات بشكل مبالغ فيه

تلجأ بعض النساء إلى أنظمة قاسية قليلة السعرات بهدف فقدان الوزن سريعًا، لكن هذا الأسلوب يأتي بنتائج عكسية. الجسم عند حرمانه من الطاقة يدخل في وضع “الحفاظ”، فيقل معدل الحرق ويبدأ في تخزين الدهون. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص السعرات إلى التعب، الدوخة، تساقط الشعر، واضطراب الهرمونات، ما يفسد أي ريجيم على المدى المتوسط.

3. تجاهل تناول البروتين

الكثير من الأنظمة الغذائية النسائية تركز فقط على تقليل النشويات والدهون، مع إهمال البروتين. البروتين عنصر أساسي لبناء العضلات، وزيادة الإحساس بالشبع، والحفاظ على معدل الحرق. نقصه يؤدي إلى فقدان العضلات بدلًا من الدهون، وبالتالي ثبات الوزن أو عودته سريعًا.

4. الاعتماد على الميزان فقط

الميزان ليس المقياس الوحيد للنجاح. كثير من النساء يشعرن بالإحباط عندما لا ينخفض الرقم، رغم تحسن شكل الجسم أو مقاس الملابس. التغيرات الهرمونية، احتباس السوائل، وبناء العضلات قد تؤثر على الوزن. التركيز الزائد على الميزان يسبب ضغطًا نفسيًا قد يدفع للتخلي عن الريجيم رغم نتائجه الإيجابية.

5. الحرمان من الدهون الصحية

تعتقد بعض النساء أن كل الدهون عدو للرجيم، فتقوم بإلغائها تمامًا. هذا خطأ شائع؛ فالدهون الصحية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات ضرورية لتوازن الهرمونات وامتصاص الفيتامينات. الحرمان منها قد يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية وزيادة الرغبة الشديدة في الحلويات.

ريجيم بدون حرمان

6. إهمال شرب الماء

قلة شرب الماء من الأخطاء التي تفسد أي ريجيم دون أن تنتبه لها المرأة. الجفاف يقلل معدل الحرق، ويزيد الإحساس بالجوع الكاذب، ويؤدي إلى احتباس السوائل. شرب كمية كافية من الماء يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشهية ودعم خسارة الوزن.

7. الأكل العاطفي وعدم الانتباه للمشاعر

تلجأ كثير من الستات للأكل كوسيلة للهروب من التوتر، الحزن، أو الضغط النفسي. الأكل العاطفي قد يفسد أفضل نظام غذائي، لأنه لا يرتبط بالجوع الحقيقي. تجاهل الجانب النفسي أثناء الريجيم يجعل الالتزام صعبًا، ويؤدي إلى نوبات أكل غير محسوبة.

8. تقليد أنظمة غير مناسبة

اتباع رجيم صديقة أو نظام منتشر على السوشيال ميديا دون مراعاة طبيعة الجسم، العمر، الحالة الصحية، أو الهرمونات، من أكبر الأخطاء. ما يناسب غيرك قد لا يناسبك إطلاقًا. الأجسام تختلف، والاحتياجات الغذائية تختلف من امرأة لأخرى.

9. قلة النوم والسهر

النوم غير الكافي يؤثر بشكل مباشر على الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، مثل هرمون الجريلين والليبتين. السهر يزيد الشهية، ويقلل الحرق، ويضعف القدرة على اتخاذ قرارات غذائية صحيحة. تجاهل النوم قد يفسد أي ريجيم مهما كان مدروسًا.

10. التوقعات غير الواقعية

الرغبة في خسارة وزن كبير خلال وقت قصير تضع المرأة تحت ضغط شديد. عندما لا تتحقق النتائج السريعة، تصاب بالإحباط وتترك النظام. الريجيم الصحي يعتمد على التدرج والصبر، والنتائج البطيئة غالبًا ما تكون أكثر ثباتًا واستمرارية.

11. إهمال الحركة تمامًا

الاعتماد على الأكل فقط دون أي حركة يقلل فرص النجاح. لا يشترط الذهاب إلى الجيم، لكن المشي، الحركة اليومية، أو تمارين بسيطة في المنزل تساعد على تنشيط الحرق وتحسين الحالة النفسية.

12. جلد الذات عند الخطأ

الوقوع في خطأ غذائي بسيط لا يعني فشل الريجيم. جلد الذات والشعور بالذنب قد يدفعان إلى التخلي الكامل عن النظام. الأفضل هو تصحيح الخطأ والعودة للاستمرار دون قسوة على النفس.

