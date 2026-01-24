الأمن يكشف ملابسات سرقة كشافات إنارة بالإسكندرية وضبط 4 متهمين

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام آخرين بسرقة كشافات الإنارة بالمنطقة محل سكنه بدائرة محافظة الإسكندرية.

تفاصيل الفحص والتحريات بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم4 عاطلين لـ3منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

اعترافات وضبط المسروقات وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كشافات الإنارة المستولى عليها.

الإجراءات القانونية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.