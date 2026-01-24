الأحد 25 يناير 2026
حوادث

الأمن يكشف ملابسات سرقة كشافات إنارة بالإسكندرية وضبط 4 متهمين

 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام آخرين بسرقة كشافات الإنارة بالمنطقة محل سكنه بدائرة محافظة الإسكندرية.

 

 تفاصيل الفحص والتحريات بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم4 عاطلين لـ3منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.
اعترافات وضبط المسروقات وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كشافات الإنارة المستولى عليها.
الإجراءات القانونية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

