أطعمة تقلل العصبية عند الأطفال في إجازة نصف العام

أطعمة تقلل العصبية عند الأطفال، تُعد إجازة نصف العام فترة ينتظرها الأطفال بشغف بعد ضغط الدراسة والامتحانات، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى فترة تزداد فيها العصبية والتوتر عند كثير من الأطفال.



فاختلال الروتين اليومي، كثرة استخدام الشاشات، قلة الحركة، واضطراب النوم كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على مزاج الطفل وسلوكه.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن خلال إجازة نصف العام، لابد أن يصبح الاهتمام بتغذية الأطفال عاملًا أساسيًا للحفاظ على هدوئهم النفسي وتوازنهم السلوكي، وهي فرصة جيدة لذلك.



أضافت الدكتورة مروة، أن اختيار الأطعمة الصحيحة لا يقل أهمية عن تنظيم وقت النوم وتقليل الشاشات وزيادة الحركة. وعندما يحصل الطفل على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات الضرورية، ينعكس ذلك بشكل مباشر على مزاجه، أعصابه، وقدرته على الاستمتاع بإجازته دون عصبية أو توتر.





أطعمة تساعد على تقليل العصبية عند الأطفال



وأوضحت الدكتورة مروة، أن التغذية ليست مجرد وسيلة للشبع، بل هي أداة فعالة لتنظيم كيمياء المخ، ودعم الجهاز العصبي، والمساعدة على إفراز هرمونات السعادة والهدوء.

وفيما يلي مجموعة من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل العصبية عند الأطفال خلال إجازة نصف العام، مع شرح تأثيرها وفوائدها.

أولًا: الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

المغنيسيوم من أهم المعادن التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر والانفعال الزائد. نقصه قد يؤدي إلى العصبية، القلق، واضطرابات النوم عند الأطفال.

أهم مصادر المغنيسيوم المناسبة للأطفال:

الموز

الشوفان

السمسم

اللوز المطحون (بكميات صغيرة)

السبانخ المطهية

إدخال هذه الأطعمة في وجبات الإفطار أو كوجبات خفيفة يساعد الطفل على الشعور بالهدوء والاسترخاء، خاصة في الفترات التي يقضيها في المنزل دون نشاط منتظم.

ثانيًا: الأطعمة الغنية بفيتامين B المركب

تلعب فيتامينات B دورًا مهمًا في دعم الجهاز العصبي وتنظيم الإشارات العصبية في المخ. كما أنها تساهم في تحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز وتقليل نوبات الغضب المفاجئة.

أهم الأطعمة الغنية بفيتامين B:

البيض

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والأرز البني

البقوليات مثل العدس والفول

الزبادي

وجود هذه الأطعمة بشكل منتظم في غذاء الطفل يقلل من التقلبات المزاجية الناتجة عن الإرهاق أو الملل خلال الإجازة.

ثالثًا: الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة المخ وتنظيم المشاعر والسلوك، وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على كميات كافية منها يكونون أقل عرضة للعصبية والانفعال الزائد.

مصادر أوميجا 3 المناسبة للأطفال:

السمك مثل السردين والتونة

عين الجمل (بكميات صغيرة)

بذور الكتان المطحونة (يمكن إضافتها للزبادي)

تساعد أوميجا 3 على تحسين التواصل بين خلايا المخ، مما ينعكس إيجابًا على هدوء الطفل واستقراره النفسي.

أطعمة تقلل عصبية الاطفال في الإجازة

رابعًا: الأطعمة الغنية بالتريبتوفان

التريبتوفان حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة والهدوء. ارتفاع مستوى السيروتونين يقلل العصبية ويحسن النوم والمزاج العام.

أهم الأطعمة الغنية بالتريبتوفان:

الحليب

الجبن

الموز

الشوفان

الديك الرومي والدجاج

تقديم كوب من الحليب الدافئ أو وجبة خفيفة تحتوي على الشوفان قبل النوم يساعد على تهدئة الطفل وتحسين جودة نومه، وهو عامل أساسي لتقليل العصبية.

خامسًا: الفواكه الطازجة

الفواكه غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم الجهاز العصبي وتقلل من تأثير التوتر. كما أن طعمها الحلو الطبيعي يقلل رغبة الطفل في تناول السكريات المصنعة التي تزيد العصبية.

أفضل الفواكه لتهدئة الأطفال:

التفاح

البرتقال

الفراولة

المانجو

الكمثرى

تقديم الفاكهة كوجبة خفيفة بين الوجبات يساعد في استقرار مستوى السكر في الدم، مما يمنع نوبات الغضب المفاجئة.

سادسًا: الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين ضروري لبناء النواقل العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج والسلوك. نقص البروتين قد يؤدي إلى التعب والانفعال السريع.

مصادر بروتين صحية للأطفال:

الدجاج

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

البيض

البقوليات

الزبادي

وجود البروتين في كل وجبة رئيسية يساعد على شعور الطفل بالشبع والهدوء لفترة أطول.

سابعًا: المشروبات الطبيعية المهدئة

بعض المشروبات الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في تهدئة أعصاب الأطفال إذا قُدمت باعتدال.

مثل:

الحليب الدافئ

الكاكاو الخام غير المحلى

اليانسون أو النعناع الخفيف (بعد استشارة الطبيب للأطفال الصغار)

هذه المشروبات تساعد على الاسترخاء وتهدئة الجهاز العصبي خاصة في المساء.

أطعمة يُفضل التقليل منها

لتحقيق نتائج أفضل، يجب تقليل بعض الأطعمة التي تزيد العصبية، مثل:

السكريات المصنعة

المشروبات الغازية

الأطعمة الجاهزة

الألوان الصناعية والمواد الحافظة

فهذه الأطعمة ترفع مستوى النشاط الزائد ثم تؤدي إلى هبوط مفاجئ في الطاقة والمزاج.

