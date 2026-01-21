أطعمة ومشروبات لطرد البلغم وتقوية الصدر، دليل شامل لصحة الجهاز التنفسي

18 حجم الخط

أطعمة ومشروبات لطرد البلغم وتقوية الصدر، يعاني كثير من الناس، خلال فصل الشتاء ومع تقلبات الطقس والتعرض لتيارات الهواء البارد، من تراكم البلغم في الصدر والحلق، وهو عرض شائع يصاحب نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية الصدرية وأمراض الجهاز التنفسي.





ورغم أن البلغم في الأصل وسيلة دفاعية طبيعية للجسم، إلا أن زيادته أو احتباسه قد يؤدي إلى مشكلات صحية مزعجة، مثل السعال المستمر وضيق التنفس وثقل الصدر.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن البلغم عرض شائع، وليس مرضا في حد ذاته، لكنه رغم ذلك لابد من الاهتمام بعلاجه والتخلص منه.



أضافت الدكتورة هدى، أن طرد البلغم أمرا قابل للعلاج بطرق طبيعية فعالة إذا تم التعامل معه بشكل صحيح، ويأتي الاعتماد على المشروبات الدافئة والأعشاب الطبيعية، مع تحسين النظام الغذائي ونمط الحياة، من الأمور التي تساعد بشكل كبير على طرد البلغم وتقوية الصدر وتحسين جودة التنفس.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أهم أسباب ظهور البلغم، أضراره، وأهم المشروبات والأطعمة الطبيعية التي تساعد على طرده وتقوية الصدر بطرق آمنة وفعالة.

أولًا: ما هو البلغم ولماذا يتكون؟

البلغم هو مادة مخاطية لزجة تفرزها الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي (الأنف، الحلق، الشعب الهوائية والرئتين).

وظيفته الأساسية هي التقاط الأتربة والميكروبات والمواد الضارة ومنع وصولها إلى الرئتين، كما يساعد على ترطيب الممرات الهوائية.

أسباب زيادة البلغم

نزلات البرد والإنفلونزا

العدوى الفيروسية تحفّز الجسم على إفراز كميات أكبر من المخاط لمحاربة الفيروسات.

التهاب الشعب الهوائية

سواء الحاد أو المزمن، ويُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لتراكم البلغم في الصدر.

الحساسية الصدرية والربو

تؤدي إلى إفراز مخاط كثيف يصعب التخلص منه.

التعرض للهواء البارد أو الملوث

مثل عوادم السيارات أو الدخان.

التدخين

من أخطر الأسباب، حيث يسبب تهيج الشعب الهوائية وزيادة إفراز البلغم.

ارتجاع المريء

قد يسبب تهيج الحلق وزيادة إفراز المخاط دون وجود عدوى.

تناول بعض الأطعمة

مثل الألبان كاملة الدسم، والمقليات، والسكريات بكثرة.

ثانيًا: أضرار تراكم البلغم في الصدر

رغم أن البلغم مادة دفاعية، إلا أن تراكمه لفترات طويلة قد يؤدي إلى:

سعال مزمن ومزعج خاصة ليلًا

ضيق في التنفس وثقل الصدر

صعوبة النوم بسبب الكحة والاختناق

زيادة فرص العدوى البكتيرية الثانوية

بحة الصوت والتهاب الحلق

الإرهاق العام وقلة التركيز

في الحالات المزمنة: ضعف وظائف الرئة

لذلك من المهم المساعدة على طرده بطرق طبيعية وآمنة، خاصة لمن يعانون من أمراض صدرية متكررة.

ثالثًا: أفضل مشروبات لطرد البلغم وتقوية الصدر



مشروبات لعلاج البلغم

1. مشروب الزنجبيل الدافئ

الزنجبيل من أقوى الأعشاب المضادة للالتهابات، ويساعد على:

تذويب البلغم

تهدئة السعال

توسيع الشعب الهوائية

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور + كوب ماء ساخن

يُترك 10 دقائق ثم يُصفى ويمكن تحليته بالعسل.

2. مشروب العسل والليمون

العسل مضاد للبكتيريا، والليمون غني بفيتامين C.

الفوائد:

تهدئة الحلق

تقليل لزوجة البلغم

تقوية المناعة

طريقة الاستخدام:

ملعقة عسل طبيعي + عصير نصف ليمونة + ماء دافئ.

3. مشروب القرفة

القرفة تساعد على تقليل المخاط وتحسين التنفس.

طريقة التحضير:

عود قرفة أو نصف ملعقة مطحونة + ماء مغلي

يمكن إضافة عسل.

4. مشروب الزعتر

من أفضل الأعشاب للصدر والكحة.

الفوائد:

طارد قوي للبلغم

مضاد للتشنجات

مهدئ للشعب الهوائية

طريقة التحضير:

ملعقة زعتر جاف + كوب ماء مغلي، يُشرب دافئًا.

5. مشروب الحلبة

الحلبة تساعد على تفتيت البلغم وتهدئة الصدر.

طريقة التحضير:

ملعقة حلبة + كوب ماء

تُغلى 5 دقائق وتُشرب دافئة.

6. مشروب الكركم بالحليب النباتي

الكركم مضاد قوي للالتهاب.

الفوائد:

تقليل التهاب الشعب

تقوية المناعة

تخفيف البلغم

يفضل استخدام حليب اللوز أو الشوفان بدل الحليب البقري.

7. مشروب النعناع

النعناع يساعد على فتح الممرات التنفسية.

الفوائد:

تخفيف الاحتقان

تهدئة السعال

إنعاش التنفس

8. مشروب اليانسون

مفيد للكحة الجافة والبلغم معًا.

أطعمة تساعدك في التخلص من البلغم وطرده



علاج البلغم

ومن جهة أخرى يلعب الغذاء دورًا مباشرًا في زيادة أو تقليل إفراز البلغم. فبعض الأطعمة تساعد على ترطيب الممرات الهوائية وتخفيف الالتهاب، بينما تؤدي أطعمة أخرى إلى زيادة سماكة المخاط وصعوبة التخلص منه.

لذلك فإن اختيار أطعمة مناسبة خلال فترات الإصابة بنزلات البرد أو الكحة يُعد خطوة علاجية داعمة لا تقل أهمية عن المشروبات الدافئة.

أولًا: الثوم – المضاد الحيوي الطبيعي

يُعد الثوم من أقوى الأطعمة التي تساعد على طرد البلغم، نظرًا لاحتوائه على مركبات الكبريت ومادة الأليسين ذات الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات.

فوائد الثوم للبلغم:

يقلل من سماكة المخاط

يساعد على فتح الشعب الهوائية

يقوي المناعة ضد العدوى التنفسية

يُفضل تناول الثوم طازجًا أو إضافته للطعام دون إفراط.

ثانيًا: البصل – مذيب طبيعي للمخاط

البصل من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ويساعد على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي.

فوائده:

يخفف احتقان الصدر

يساعد على تصريف البلغم

يقلل من شدة السعال

يمكن تناوله نيئًا بكميات معتدلة أو مطهيًا في الشوربات.

ثالثًا: الزنجبيل الطازج

الزنجبيل من أفضل الأطعمة الطبيعية التي تساعد على تخفيف الكحة وطرد البلغم.

دوره في طرد البلغم:

يقلل التهابات الشعب الهوائية

يساعد على إذابة البلغم السميك

يهدئ الحلق المتهيج

يمكن إضافته للطعام أو استخدامه طازجًا مبشورًا.

رابعًا: الفلفل الحار والشطة

تحتوي الشطة على مادة الكابسيسين، التي تعمل على:

تحفيز تصريف المخاط

تقليل احتقان الأنف والصدر

تحسين تدفق الهواء في الشعب الهوائية

لكن يُنصح بتناولها باعتدال لتجنب تهيج المعدة.

خامسًا: الخضروات الورقية الخضراء

مثل السبانخ، الجرجير، والملوخية.

فوائدها:

غنية بفيتامين C

تقلل الالتهاب

تعزز المناعة

تساعد الجسم على مقاومة العدوى المسببة للبلغم.

سادسًا: الفواكه الحمضية

تشمل البرتقال، الليمون، الجوافة، اليوسفي.

أهميتها:

غنية بفيتامين C

تقلل لزوجة البلغم

تقوي الجهاز المناعي

تسرّع التعافي من نزلات البرد

الجوافة بشكل خاص من أعلى الفواكه في محتواها من فيتامين C.

سابعًا: الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين.

فوائده:

يساعد على تكسير البلغم

يقلل التهابات الحلق

يخفف الكحة

يفضل تناوله طازجًا وليس معلبًا.

ثامنًا: العسل الطبيعي

العسل غذاء وعلاج في الوقت نفسه.

دوره في طرد البلغم:

يهدئ الحلق

يقلل الكحة

يمنع تكاثر البكتيريا

يمكن تناوله بمفرده أو إضافته للأطعمة والمشروبات.

تاسعًا: الشوربات الدافئة

خصوصًا شوربة الخضار، العدس، أو الدجاج.

فوائدها:

ترطب الجهاز التنفسي

تقلل سماكة البلغم

تمنح الجسم الدفء والطاقة.

عاشرًا: الأطعمة الغنية بالماء

مثل الخيار، الكوسة، والخس.

أهميتها:

تساعد على ترطيب الجسم

تقلل لزوجة المخاط

تسهّل طرد البلغم

أطعمة يُفضل تجنبها عند زيادة البلغم

الحليب كامل الدسم

الجبن الدسم

الحلويات

المقليات

الأطعمة المصنعة

المشروبات الغازية

هذه الأطعمة قد تزيد من كثافة البلغم وتُبطئ التخلص منه.



خامسًا: نصائح مهمة للتخلص من البلغم

شرب كميات كافية من الماء يوميًا

تجنب التعرض للهواء البارد مباشرة

تهوية المنزل جيدًا

الامتناع عن التدخين

استخدام بخار الماء الدافئ

النوم مع رفع الرأس قليلًا

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة

تجنب الأكل قبل النوم مباشرة

الاعتماد على الطعام الدافئ

تقليل السكريات



ولفتت الدكتورة هدى، إلى أنه في حال استمرار الأعراض أو تغير لون البلغم أو وجود ضيق تنفس شديد، يجب استشارة الطبيب المختص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.