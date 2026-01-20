مع البرد، أطعمة تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات

18 حجم الخط

أطعمة تساعد على تقليل الرغبة في السكريات، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد لدى كثير من الأشخاص الرغبة في تناول السكريات والحلويات، سواء بدافع الشعور بالدفء أو تحسين المزاج أو تعويض انخفاض الطاقة.



هذه الرغبة قد تكون طبيعية إلى حد ما، لكنها إذا زادت عن الحد تؤدي إلى تقلبات حادة في سكر الدم، وزيادة الوزن، والشعور بالإرهاق والخمول.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، الرغبة في السكريات خلال الطقس البارد ليست ضعف إرادة، بل استجابة طبيعية لاحتياجات الجسم للدفء والطاقة، واختيار الأطعمة المناسبة يساعد على تلبية هذه الاحتياجات بطريقة صحية ومتوازنة.



أضافت الدكتورة مها، أنه مع تنظيم الوجبات والاعتماد على مصادر طبيعية للطاقة، يمكن السيطرة على اشتهاء السكريات والاستمتاع بفصل الشتاء دون الشعور بالحرمان أو الذنب





أطعمة تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في السكريات



وأوضحت الدكتورة مها، أن الخبر الجيد أن هناك أطعمة ذكية يمكن إدخالها في النظام الغذائي خلال الطقس البارد، تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في السكريات بشكل طبيعي وآمن، وتمنح الجسم شعورًا بالدفء والشبع والاستقرار، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أولًا: الشوفان – الدفء والشبع طويل الأمد

يُعد الشوفان من أفضل الأطعمة الشتوية التي تقلل اشتهاء السكريات. فهو غني بالألياف القابلة للذوبان، خاصة “بيتا جلوكان”، التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم والحفاظ على مستوياته مستقرة لفترة أطول. عند تناول طبق من الشوفان الدافئ في الصباح مع القرفة أو التفاح، يشعر الجسم بالشبع والراحة، ما يقلل الحاجة إلى الحلويات بين الوجبات. كما أن الشوفان يمنح إحساسًا بالدفء الداخلي، وهو ما يبحث عنه الجسم في الشتاء بدلًا من السكر.

ثانيًا: البروتينات الدافئة – كبح الجوع العاطفي

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، العدس، الفول، الحمص، والدجاج، تلعب دورًا كبيرًا في تقليل الرغبة في السكريات. البروتين يساعد على إفراز هرمونات الشبع ويمنع الهبوط السريع في الطاقة الذي يدفع الجسم لطلب السكر. في الطقس البارد، يُفضل تناول البروتين في صورة وجبات دافئة مثل شوربة العدس أو الفول الساخن، لأنها تشبع المعدة وتمنح إحساسًا بالراحة النفسية، وهو ما يقلل اللجوء إلى الحلويات كمصدر سريع للسعادة.

ثالثًا: الخضروات الجذرية – طاقة مستقرة ومذاق حلو طبيعي

الخضروات الجذرية مثل البطاطا الحلوة، الجزر، البنجر، والقرع العسلي، تحتوي على سكريات طبيعية معقدة وألياف عالية. هذه الخضروات تُعد بديلًا صحيًا للحلويات، خاصة عند تحميصها أو طهيها في الفرن، حيث يبرز مذاقها الحلو دون الحاجة لإضافة سكر. كما أنها تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي وتمنع تقلبات سكر الدم التي تزيد الرغبة في الحلويات.

أطعمة لتقليل الرغبة في السكريات

رابعًا: المكسرات والبذور – مقاومة نوبات الاشتهاء المفاجئة

اللوز، الجوز، البندق، بذور الكتان، وبذور الشيا، غنية بالدهون الصحية والمغنيسيوم، وهو معدن يرتبط نقصه بزيادة اشتهاء السكريات. تناول حفنة من المكسرات كوجبة خفيفة في الشتاء يساعد على استقرار المزاج والشعور بالامتلاء، ويقلل الرغبة في تناول الشوكولاتة والحلويات. كما أن الدهون الصحية تمنح الجسم طاقة مستدامة وتساعد على الشعور بالدفء.

خامسًا: التوابل الدافئة – خداع ذكي للرغبة في السكر

بعض التوابل مثل القرفة، الزنجبيل، الهيل، والقرنفل، تلعب دورًا مهمًا في تقليل الرغبة في السكريات. القرفة على وجه الخصوص تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. إضافة هذه التوابل إلى المشروبات الساخنة أو الطعام تعطي إحساسًا بالمذاق الحلو والدفء دون الحاجة لإضافة سكر، ما يرضي الرغبة النفسية للحلويات.

سادسًا: الفواكه الشتوية – الحلاوة الطبيعية الآمنة

الفواكه مثل التفاح، الكمثرى، البرتقال، والجوافة، تحتوي على سكريات طبيعية مصحوبة بالألياف والفيتامينات. تناول الفاكهة مشوية أو مطهية مع القرفة في الشتاء يُعد خيارًا ممتازًا لمن يرغب في طعم حلو دون الإضرار بتوازن سكر الدم. الألياف الموجودة في الفاكهة تبطئ امتصاص السكر، مما يمنع الارتفاع المفاجئ الذي يزيد الاشتهاء لاحقًا.

سابعًا: الشوربات الصحية – امتلاء ودفء دون سكر

الشوربات المصنوعة من الخضروات والبقوليات تساعد بشكل كبير على تقليل الرغبة في السكريات خلال البرد. فهي تمنح شعورًا سريعًا بالامتلاء والدفء، وتقلل الحاجة لتناول وجبات خفيفة غير صحية. شوربة العدس، الخضار، أو الشوفان، تُعد خيارات مثالية خصوصًا في المساء، حيث تزداد الرغبة في الحلويات.

ثامنًا: الشوكولاتة الداكنة – حل ذكي عند الضرورة

عند اشتداد الرغبة في السكريات، يمكن اللجوء إلى الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو عالية (70% أو أكثر) بكميات صغيرة. فهي تحتوي على مضادات أكسدة ومغنيسيوم، وتمنح إحساسًا بالرضا دون التسبب في ارتفاع حاد لسكر الدم مثل الشوكولاتة المحلاة.

