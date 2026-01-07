أكلات تزيد الذاكرة وتقوي التركيز خلال فترة الامتحانات

18 حجم الخط

تهتم الأمهات حاليا بتقديم الأكلات المهمة التى تساعد الطلاب على التركيز ما يساعدهم على التفوق فى امتحانات نصف العام الدراسي الأول.

وفترة الامتحانات من الفترات المهمة التى تحرص الأمهات فيها على توفير الهدوء فى المنزل لخلق جو مناسب للمذاكرة بجانب تقديم الأكلات المهمة.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن فترة الامتحانات تحتاج تركيز هادي وطاقة ثابتة ليس توتر أو اندفاع لأن المخ يتأثر جدا بالطعام وأي اضطراب بسيط في الوجبات يمكن أن يسبب نسيان وشرود حتى إذا كان الطالب يذاكر جيدا، لأن أهم نقطة للتركيز هي ثبات سكر الدم، لذا الأكلات التي ترفع السكر بسرعة مثل الحلوى والعصائر المحلاة تمنح نشاط لحظي وبعدها يحدث هبوط يجعل لطالب مشتت ومرهق.

أكلات تزيد الذاكرة وتقوى التركيز خلال فترة الامتحانات

وأضاف زهران، أن هناك أكلات تزيد الذاكرة وتقوى التركيز خلال فترة الامتحانات، منها:

البيض، وهو من أقوى الأكلات للتركيز لأنه غني بالكولين الذي يدعم الذاكرة والانتباه ووجوده في الفطار يفرق في الأداء الذهني.

الشوفان، هو اختيار ممتاز لأنه نشويات بطيئة الامتصاص تمنح طاقة ثابتة للمخ وتجعل التركيز أطول بدون هبوط.

الموز، وهو غني بفيتامين B6 الءي يساعد على راحة الأعصاب وتقليل التوتر ينعكس مباشرة على التركيز.

السمك، خصوصا السردين غني بالأوميجا 3 التى تدعم الذاكرة وسرعة الاستيعاب ويفضل تناوله مرتين في الأسبوع.

المكسرات، مثل الفستق واللوز تغذي المخ بالدهون الصحية وتساعد على الشبع والتركيز لكن يجب تناولهم بكميات معتدلة.

الخضار الورقي مثل السبانخ تدعم الخلايا العصبية وتحسن وظائف المخ.

الفاكهة الطازجة باعتدال مثل التفاح والفراولة تمنح نشاط ذهني بدون اندفاع سكر.

الزبادي، يدعم صحة الأمعاء والمخ لأن الأمعاء لها علاقة مباشرة بالمزاج والتركيز.

المياة، عنصر أساسي جدا لأن الجفاف البسيط يسبب صداع وقلة تركيز حتى بدون إحساس بالعطش.

