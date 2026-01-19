10 أطعمة تقلل آلام المفاصل في الطقس البارد

18 حجم الخط

أطعمة تقلل آلام المفاصل، في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، يعاني كثير من الأشخاص، خاصة النساء وكبار السن، من زيادة آلام المفاصل وتيبسها.

ويرتبط هذا الشعور بعدة عوامل، منها انقباض الأوعية الدموية بسبب البرد، وقلة الحركة، ونقص بعض العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام والمفاصل.



ويُعد النظام الغذائي أحد أهم الأدوات الطبيعية التي تساعد على تخفيف آلام المفاصل في الطقس البارد، من خلال تقليل الالتهابات ودعم الغضاريف وتحسين الدورة الدموية.





أطعمة تقلل آلام المفاصل خلال الشتاء

في هذا التقرير نستعرض أهم الأطعمة التي تقلل آلام المفاصل خلال الشتاء، مع توضيح فوائدها وكيفية إدخالها في النظام الغذائي اليومي، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

أولًا: الأسماك الدهنية

تحتل الأسماك الدهنية مكانة مهمة في دعم صحة المفاصل، مثل السلمون، والسردين، والماكريل، والتونة.

تحتوي هذه الأسماك على نسب عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعمل كمضادات طبيعية للالتهابات.

وقد أثبتت الدراسات أن أوميغا 3 تساعد على تقليل تيبس المفاصل وآلامها، خاصة لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي. يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ويفضل طهيها بطرق صحية مثل الشوي أو الطهي بالبخار.

ثانيًا: الزنجبيل

الزنجبيل من أشهر المكونات الطبيعية المستخدمة لتخفيف آلام المفاصل والعضلات، خصوصًا في الطقس البارد.

يحتوي الزنجبيل على مركبات فعالة مثل الجنجرول، التي تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهاب ومخففة للألم.

يمكن إدخال الزنجبيل في النظام الغذائي بعدة طرق، مثل إضافته إلى الشاي الساخن، أو استخدامه طازجًا في الطهي، أو حتى إضافته إلى العصائر الطبيعية.

ثالثًا: الكركم

يُعد الكركم من أقوى التوابل المضادة للالتهابات، ويعود ذلك إلى احتوائه على مادة الكركمين.

تساعد هذه المادة على تقليل تورم المفاصل وتخفيف الألم، خاصة في حالات خشونة الركبة والتهابات المفاصل المزمنة.

ولتحسين امتصاص الكركمين، يُفضل تناول الكركم مع الفلفل الأسود، أو إضافته إلى الحليب الدافئ فيما يُعرف بـ"الحليب الذهبي"، وهو مشروب شتوي مفيد ومهدئ للمفاصل.

رابعًا: الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات الورقية مثل السبانخ، والكرنب، والجرجير غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة المفاصل، وعلى رأسها فيتامين K، وفيتامين C، والمغنيسيوم.

يساعد فيتامين K على حماية الغضاريف، بينما يساهم فيتامين C في تكوين الكولاجين الذي يدعم المفاصل والعظام.

يُفضل تناول هذه الخضروات طازجة أو مطهية بخفة للحفاظ على قيمتها الغذائية.

خامسًا: المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات مثل الجوز واللوز، والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا، على دهون صحية ومضادات أكسدة تقلل الالتهابات في الجسم.

يُعد الجوز تحديدًا مصدرًا غنيًا بأوميغا 3، بينما تحتوي بذور الكتان على مركبات تساهم في تحسين مرونة المفاصل.

يمكن تناول حفنة صغيرة يوميًا كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان.

تقليل آلام المفاصل



سادسًا: زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون البكر من أفضل الدهون الصحية لصحة المفاصل، إذ يحتوي على مركب الأوليوكانثال الذي يعمل بطريقة مشابهة لبعض الأدوية المضادة للالتهاب.

يساعد زيت الزيتون على تقليل الألم والتصلب المرتبطين بالبرد.

يُنصح باستخدامه في السلطات والطهي الخفيف، وتجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة.

سابعًا: البقوليات

البقوليات مثل العدس، والفاصوليا، والحمص غنية بالبروتين النباتي والألياف، وتحتوي على معادن مهمة مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم.

تساعد هذه العناصر على دعم صحة العضلات والمفاصل، وتقليل الالتهابات المزمنة.

كما أن البقوليات تمنح شعورًا بالدفء والشبع خلال الشتاء، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في الوجبات الساخنة.



ثامنًا: الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

تلعب الفواكه دورًا مهمًا في تقليل آلام المفاصل، خاصة تلك الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت، والبرتقال، والرمان، والكيوي.

تساعد هذه الفواكه على مكافحة الجذور الحرة التي تساهم في الالتهابات وتآكل المفاصل.

كما أن فيتامين C الموجود في الحمضيات يعزز إنتاج الكولاجين ويحسن صحة الأنسجة المحيطة بالمفصل.

تاسعًا: الثوم والبصل

يُعد الثوم والبصل من الأطعمة التي تدعم الجهاز المناعي وتقلل الالتهابات بفضل احتوائهما على مركبات الكبريت.

تساعد هذه المركبات على تخفيف آلام المفاصل وتحسين الدورة الدموية، وهو أمر مهم في الطقس البارد.

يمكن إدخالهما بسهولة في معظم الأطباق اليومية.

عاشرًا: الشوربات والمرق الطبيعي

في الشتاء، تُعد الشوربات المصنوعة من العظام والخضروات خيارًا ممتازًا لتخفيف آلام المفاصل.

يحتوي مرق العظام على الكولاجين والجيلاتين والمعادن التي تدعم صحة الغضاريف وتحسن مرونة المفاصل.

كما أن تناول الأطعمة الدافئة يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل التيبس.

نصائح غذائية مكملة

إلى جانب اختيار الأطعمة المناسبة، يُنصح بشرب كميات كافية من الماء حتى في الشتاء، لأن الجفاف قد يزيد من آلام المفاصل.

كما يُفضل تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات الزائدة، لأنها تساهم في زيادة الالتهابات.

ويُعد الانتظام في الحركة الخفيفة والتمارين البسيطة عاملًا مساعدًا مع النظام الغذائي في تخفيف الألم.

يمكن للنظام الغذائي المتوازن والغني بالأطعمة المضادة للالتهابات أن يلعب دورًا محوريًا في تقليل آلام المفاصل خلال الطقس البارد.

ومن خلال دمج الأسماك الدهنية، والتوابل الدافئة، والخضروات والفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، يمكن تحسين صحة المفاصل بشكل ملحوظ، والشعور براحة أكبر خلال فصل الشتاء، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على المسكنات.

