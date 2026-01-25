"فوري" تتصدر بـ 3 مليارات جنيه، تعرف على أنشط 8 أسهم في البورصة خلال الأسبوع

18 حجم الخط

كشفت بيانات السوق الرئيسية (بدون الصفقات) عن تصدر 8 شركات واجهة التداولات، مستحوذة على نسب مؤثرة من سيولة السوق، حيث تنوعت القطاعات المتصدرة بين التكنولوجيا المالية، البنوك، العقارات، والصناعة.

وفيما يلي الأسهم الثمانية الأعلى تداولا الأسبوع:

١. فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (المركز الأول) تربع سهم "فوري" على عرش التداولات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث استحوذ بمفرده على ١٠.٣٪ من إجمالي القيم، مسجلًا تداولات ضخمة بلغت ٣.١٥ مليار جنيه. وأغلق السهم عند مستوى ١٦.٧٥٠ جنيه، محققًا صعودًا بنسبة ٨.٦٣٪.

٢. البنك التجاري الدولي - مصر CIB (المركز الثاني) جاء القيادي بقطاع البنوك في الوصافة، مستحوذًا على ٦.٣٪ من التعاملات بقيمة تداول بلغت نحو ١.٩٣ مليار جنيه، ليغلق عند سعر ١٢٧.٧٤٠ جنيه.

٣. مجموعة طلعت مصطفى القابضة (المركز الثالث) حجزت المجموعة العقارية الأبرز مكانها في المربع الذهبي بقيمة تداول بلغت ١.٧١ مليار جنيه، وبنسبة استحواذ ٥.٦٪، مغلقة عند سعر ٨٣.٥٠٠ جنيه.

٤. أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (المركز الرابع - الأداء الأقوى) رغم حلولها رابعًا بقيمة تداول ١.٢٣ مليار جنيه، إلا أن سهم "أبوقير" كان النجم من حيث الأداء السعري، حيث قفز السهم بنسبة هائلة بلغت ١٧.٨٣٪، ليغلق عند ٥٨.٩٤٠ جنيه، مما يعكس زخمًا شرائيًا قويًا.

٥. أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (المركز الخامس) جاءت في المركز الخامس بتداولات تجاوزت حاجز المليار، مسجلة ١.٠٣ مليار جنيه، بنسبة ٣.٤٪ من السوق، وبإغلاق قدره ٤٠٨.٠٠٠ جنيه للسهم.

٦. الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول (المركز السادس) سجلت الشركة تداولات بقيمة ٩٠٩ مليون جنيه، وشهد السهم ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ١٢.١٤٪، ليغلق عند ١.٩٤٠ جنيه.

٧. بالم هيلز للتعمير (المركز السابع) استمر قطاع العقارات في التواجد بالقائمة عبر "بالم هيلز"، التي حققت تداولات بقيمة ٨٧٦ مليون جنيه، مغلقة عند مستوى ٨.٨٠٠ جنيه.

٨. مجموعة أي أف جي القابضة (المركز الثامن) ذيلت المجموعة المالية القائمة الذهبية للثمانية الكبار بتداولات بلغت ٨٥٩ مليون جنيه، ولكن بأداء سعري قوي حيث صعد السهم بنسبة ١١.٢٣٪ ليغلق عند ٢٧.٠٣٠ جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.153 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 46462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 55901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21124 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4843 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17317 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4904 نقاط.

تعاملات جلسة الأربعاء

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.131 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق لأول مرة في تاريخه عند مستوى 46048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 55362 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20940 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4774 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 17223 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4882 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.115 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 45905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 55180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 20875 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4720 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12596 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17092 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 4881 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها لمستويات تاريخية في ختام تعاملات الإثنين. وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4655 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17023 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.017 تريليون جنيه، لتربح نحو 45 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.3% عند مستوى 52768 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% عند مستوى 19962 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88% عند مستوى 4557 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% عند مستوى 12433 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 16768 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% عند مستوى 4591 نقطة.

