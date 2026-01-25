طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس، الوصفة الأصلية

18 حجم الخط

طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس من أشهر وأحب الأطباق على المائدة المصرية، فهي تجمع بين الطعم الغني للكفتة المتبلة جيدًا، والبطاطس المشوية التي تمتص النكهات، مع صلصة الطماطم المتبلة التي تمنح الطبق روحًا خاصة.





ورغم بساطة مكونات صينية الكفتة بالبطاطس، إلا أن سر نجاح صينية الكفتة بالبطاطس يكمن في الالتزام بالطريقة الأصلية في التحضير والتتبيل، كما كانت تُحضَّر في البيوت المصرية قديمًا، دون تعقيد أو إضافات مبالغ فيها.





أصل صينية الكفتة بالبطاطس

ارتبط هذا الطبق بالوجبات العائلية والتجمعات الكبيرة، خاصة في أيام الإجازات أو العزومات.

وكانت ربات البيوت يعتمدن على اللحم البلدي الطازج، والتتبيلة البسيطة التي تُبرز طعم اللحم بدل أن تُخفيه.

لذلك تُعتبر صينية الكفتة بالبطاطس نموذجًا للأكل البيتي الأصيل الذي يعتمد على جودة المكونات أكثر من كثرتها.





مكونات صينية الكفتة بالبطاطس بالطريقة الأصلية

أولًا: مكونات الكفتة

نصف كيلو لحم مفروم بلدي (يفضل أن يكون به نسبة دهن خفيفة)

بصلة متوسطة مبشورة ومعصورة جيدًا من الماء

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة بهارات لحمة

رشة قرفة (اختياري لكنها من أسرار الطعم القديم)

ملعقة صغيرة بقدونس مفروم ناعم (اختياري)

ثانيًا: مكونات البطاطس

3 إلى 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زيت

ثالثًا: مكونات صلصة الطماطم

2 كوب عصير طماطم طازج

ملعقة صغيرة صلصة طماطم

فص ثوم مفروم ناعم

ملح وفلفل

رشة سكر (لضبط الحموضة)

ملعقة صغيرة زيت

الكفتة المشوية

طريقة تحضير الكفتة بالطريقة الأصلية

في وعاء عميق، يُوضع اللحم المفروم ويُضاف إليه البصل المبشور بعد عصره جيدًا، ثم تُضاف التوابل والملح والفلفل. تُعجن الكفتة جيدًا باليد لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تتماسك المكونات معًا. العجن الجيد هو سر تماسك الكفتة وعدم تفككها أثناء التسوية. بعد ذلك تُترك الكفتة في الثلاجة لمدة 15–30 دقيقة لتتشرب التتبيلة.

تحضير البطاطس

تُقشر البطاطس وتُقطع إلى شرائح متوسطة السُمك، لا تكون رفيعة جدًا حتى لا تهرس، ولا سميكة فتحتاج وقتًا أطول للنضج. تُقلب البطاطس مع رشة ملح وفلفل وملعقة زيت فقط، دون إضافات أخرى، حفاظًا على الطعم الأصلي.

طريقة عمل الصلصة

في إناء صغير على النار، يُوضع الزيت ثم الثوم ويُقلب سريعًا دون أن يتحمر. يُضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم، ثم الملح والفلفل ورشة السكر. تُترك الصلصة على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق حتى تتسبك قليلًا، دون أن تُطهى تمامًا لأنها ستكمل نضجها في الفرن.

تجميع صينية الكفتة بالبطاطس

في صينية فرن متوسطة الحجم، تُرص شرائح البطاطس في القاع طبقة واحدة. تُشكل الكفتة بأصابع متوسطة الحجم وتُرص فوق البطاطس بشكل منتظم. بعد ذلك تُسكب صلصة الطماطم فوق الكفتة والبطاطس بحيث تغطيها جزئيًا دون إغراقها.

طريقة التسوية الصحيحة

تُغطى الصينية بورق فويل وتُدخل فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك يُرفع الفويل وتُترك الصينية لمدة 15–20 دقيقة إضافية حتى تتحمر الكفتة ويقل سائل الصلصة. ويمكن تشغيل الشواية في آخر 5 دقائق للحصول على لون ذهبي شهي.

نصائح لنجاح الطعم الأصلي

استخدام لحم بلدي طازج هو العامل الأهم.

عدم الإكثار من البهارات حتى لا يضيع طعم اللحم.

عصر البصل جيدًا يمنع نزول ماء زائد في الصينية.

عدم قلي البطاطس مسبقًا، فالأصل أنها تُطهى نيئة في الفرن.

وتظل صينية الكفتة بالبطاطس بالطريقة الأصلية طبقًا يعكس روح المطبخ المصري الأصيل، بطعم بسيط، ومكونات متوفرة، ونتيجة مُرضية تناسب كل أفراد الأسرة، وتصلح للتقديم في العزومات أو كوجبة مشبعة في يوم عادي.

