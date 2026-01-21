طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في البيت

18 حجم الخط

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي، صوص الرانش من أشهر الصوصات العالمية التي يعشقها الكبار والصغار، ويستخدم مع السلطات، والبطاطس المقلية، وأجنحة الدجاج، والبرجر، والبيتزا، وحتى الخضروات الطازجة.

وطريقة عمل صوص الرانش الأصلي، سهلة وبسيطة، ويتميز بمذاقه الكريمي الغني ونكهته المتوازنة بين الثوم والأعشاب، وتحضيره في المنزل يضمن الطعم الطازج والصحي.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل صوص الرانش الأصلى.

مكونات عمل صوص الرانش الأصلي:

1 كوب مايونيز

½ كوب زبادي يفضل زبادي يوناني لقوام أثقل

2 ملعقة كبيرة حليب لضبط القوام

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة شبت مجفف

1 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون أو خل أبيض

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي:

في وعاء عميق، نضع المايونيز والزبادي ونقب جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

نضيف الحليب تدريجيا مع التقليب حتى نصل إلى القوام المطلوب ثقيل أو خفيف حسب الاستخدام.

نضيف الثوم البودر، والبصل البودر، والشبت، والبقدونس، والفلفل الأسود والملح.

نضيف عصير الليمون أو الخل لإعطاء نكهة متوازنة ومنعشة.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى يمتزج الصوص تماما.

يغطى الصوص ويترك في الثلاجة لمدة 30 إلى 60 دقيقة قبل التقديم حتى تتجانس النكهات.

لنجاح صوص الرانش في البيت، يفضل استخدام زبادي كامل الدسم لقوام كريمي غني.

ترك الصوص في الثلاجة قبل الاستخدام يعزز الطعم بشكل ملحوظ.

يمكن زيادة أو تقليل الأعشاب حسب الذوق الشخصي.

إذا رغبتى في نكهة أقوى، أضيفي فص ثوم مفروم ناعم بدل البودر.

يقدم بجانب البرجر والبطاطس والسلطة حسب الرغبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.