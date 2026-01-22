طريقة عمل صينية خضار بالفرن مع صوص الطحينة

18 حجم الخط

طريقة عمل صينية الخضار بالفرن مع صوص الطحينة، من الأطباق الصحية والمتكاملة التي تناسب مختلف الأنظمة الغذائية، كما أنها خيار مثالي لمن تبحث عن وجبة خفيفة، مشبعة، وغنية بالعناصر الغذائية، خاصة في فصل الشتاء.

تجمع هذه الوصفة بين الخضراوات المتنوعة الغنية بالألياف والفيتامينات، وصوص الطحينة الذي يمد الجسم بالدهون الصحية والكالسيوم والبروتين النباتي.

كما يمكن تقديمها كطبق رئيسي نباتي أو كطبق جانبي بجانب الدجاج أو اللحم المشوي.

فوائد صينية الخضار بالفرن



طهي الخضراوات في الفرن يساعد على الاحتفاظ بقيمتها الغذائية مقارنة بالقلي، كما يقلل من استخدام الدهون الزائدة. الخضروات المشوية تكون سهلة الهضم، وتمنح الجسم شعورًا بالدفء والشبع، وهو ما يجعلها مناسبة لأيام الشتاء. أما الطحينة فهي مصدر ممتاز للطاقة، وتساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، مما يجعل هذا الطبق مناسبًا أيضًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يرغبون في تقليل الوزن.

مكونات صينية الخضار



يمكن اختيار الخضراوات حسب المتوفر، لكن يُفضل التنويع للحصول على أكبر قدر من الفوائد الغذائية:

حبتان من البطاطس متوسطة الحجم، مقطعة مكعبات

حبتان من الكوسا مقطعة شرائح

حبة جزر كبيرة مقطعة دوائر

حبة فلفل رومي (أحمر أو أخضر) مقطعة شرائح

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

حبة باذنجان صغيرة مقطعة مكعبات (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة كزبرة ناشفة أو زعتر

طريقة تحضير الخضار



في وعاء كبير، تُوضع جميع الخضروات المقطعة، ثم يُضاف زيت الزيتون والتوابل، وتُقلب جيدًا حتى تتغلف الخضراوات بالكامل. تُرص الخضروات في صينية فرن في طبقة واحدة حتى تنضج بشكل متساوٍ. يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، ثم تُدخل الصينية وتُترك لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة، مع التقليب مرة واحدة في منتصف الوقت حتى تكتسب الخضروات لونًا ذهبيًا شهيًا.

مكونات صوص الطحينة



نصف كوب طحينة خام

2 فص ثوم مفروم ناعم

عصير ليمونة كبيرة

ملح حسب الرغبة

نصف كوب ماء دافئ (يُضاف تدريجيًا)

ملعقة صغيرة خل أبيض (اختياري)

رشة كمون

خضار مشوي مع سلطة طحينة

طريقة تحضير صوص الطحينة



في وعاء عميق، تُوضع الطحينة ويُضاف إليها عصير الليمون والثوم والملح والكمون. تُقلب المكونات جيدًا، ثم يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي غير كثيف. يمكن تعديل الطعم بإضافة المزيد من الليمون أو الملح حسب الرغبة.

دمج الخضار مع الصوص

بعد خروج الخضروات من الفرن، يمكن تقديمها بطريقتين: إما سكب صوص الطحينة فوق الخضار مباشرة ثم إعادة الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق إضافية حتى تتماسك النكهات، أو تقديم الصوص منفصلًا بجانب الصينية ليضيف كل شخص الكمية التي يفضلها.

نصائح للتقديم والتنوع

يمكن إضافة شرائح طماطم أو فطر قبل إدخال الصينية الفرن لمذاق أغنى.

لإضافة بروتين نباتي، يمكن وضع حمص مسلوق أو عدس مطبوخ مع الخضروات.

تُقدم صينية الخضار بالفرن مع الخبز البلدي أو الأرز البسمتي أو بجانب سلطة خضراء.

