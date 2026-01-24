طريقة عمل سلطة الأفوكادو، مقبلات لذيذة وسهلة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل سلطة الأفوكادو، سلطة الأفوكادو من أشهر السلطات الصحية في العالم، لما تتمتع به من طعم غني وقوام كريمي مميز، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية العديدة.

وهي خيار مثالي لمحبي الأكل الصحي، ويمكن تقديمها كطبق جانبي أو وجبة خفيفة مشبعة، بل ويمكن اعتمادها كوجبة رئيسية عند إضافة البروتين.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل سلطة الافوكادو.

مكونات عمل سلطة الافوكادو:-

2 ثمرة أفوكادو ناضجة

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

خيارة متوسطة الحجم مقطعة

بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعم

عصير ليمونة طازجة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة الافوكادو

طريقة عمل سلطة الأفوكادو:-

يقشر الأفوكادو ويزال منه البذر، ثم يقطع إلى مكعبات متوسطة.

يرش عصير الليمون مباشرة على الأفوكادو لمنع تغير لونه.

في وعاء عميق، توضع مكعبات الأفوكادو والطماطم والخيار والبصل.

يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود.

تقلب المكونات برفق حتى لا يتهرس الأفوكادو.

تقدم السلطة فورا للحصول على أفضل طعم وقوام.

يمكنك تنويع سلطة الأفوكادو حسب ذوقك بإضافة أوراق خس أو جرجير، أو ذرة مسلوقة، أو فلفل ألوان مقطع، أو جبنة فيتا أو مودزاريلا، أو زيتون أسود أو أخضر، أو سمسم أو بذور الشيا.

يفضل اختيار أفوكادو ناضج طري قليلا عند الضغط عليه.

لا تحضر السلطة قبل التقديم بفترة طويلة حتى لا يتغير لون الأفوكادو.

الليمون عنصر أساسي للحفاظ على اللون والطعم.

التقليب يكون برفق شديد للحفاظ على شكل المكعبات.

