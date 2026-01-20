الثلاثاء 20 يناير 2026
طريقة عمل اللحم المفروم بالخضار في الفرن

طريقة عمل اللحم المفروم بالخضار، اللحم المفروم بالخضار في الفرن من الأكلات الشهية والمغذية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية.

وطريقة عمل اللحم المفروم بالخضار، سهلة وبسيطة، وهى وجبة متكاملة تحتوي على البروتين من اللحوم، والفيتامينات والمعادن من الخضار، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللحم المفروم بالخضار فى الفرن.

مكونات عمل اللحم المفروم بالخضار:-

1/2 كيلو لحم مفروم يفضل لحم بقري أو خليط بقري وضاني

بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة من الماء

2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

1 بيضة

2 فص ثوم مفروم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات لحمة

رشة جوزة الطيب اختياري

ملعقة صغيرة بابريكا

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح

1 حبة كوسة مقطعة حلقات

1 جزرة مقطعة شرائح

1 بصلة كبيرة شرائح

1 فلفل رومي مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1/2 كوب مرق لحم أو ماء ساخن

ملح وفلفل أسود

رشة سكر صغيرة لتعديل الحموضة

ملعقة صغيرة ثوم بودرة أو فص ثوم مفروم

طريقة عمل اللحم المفروم بالخضار فى الفرن 
طريقة عمل اللحم المفروم بالخضار فى الفرن 

طريقة عمل اللحم المفروم بالخضار فى الفرن:-

  • في وعاء عميق، نضع اللحم المفروم مع البصلة المبشورة، والبقسماط، والبيضة، والثوم، والبهارات، تعجن المكونات جيدا باليد حتى تتجانس تماما.
  • نفرد خليط اللحم في صينية مدهونة بقليل من الزيت، مع الضغط عليها جيدا لتكون طبقة متساوية السمك.
  • في وعاء آخر، نخلط البطاطس، والكوسة، والجزر، والبصل والفلفل مع الزيت، ورشة ملح وفلفل، ثم نوزعها فوق ورقة اللحمة بشكل متساوى.
  • نخلط عصير الطماطم مع صلصة الطماطم، والمرق، والثوم، والملح، والفلفل الأسود ورشة السكر.
  • نسكب الصلصة بهدوء على الصينية حتى تغطي الخضار واللحم.
  • نغطي الصينية بورق فويل وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة.
  • نرفع ورق الفويل ونترك الصينية في الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة إضافية حتى تحمر الخضار ووجه ورقة اللحمة.
  • لنجاح الوصفة يفضل تصفية البصل المبشور جيدا حتى لا تصبح اللحمة طرية زيادة عن اللازم.
  • يمكن إضافة طبقة رقيقة من البطاطس أسفل اللحم للحصول على طعم غني.
  • لإضافة نكهة مميزة، يمكن رش القليل من الزعتر أو الروزماري على الخضار.
  • تقدم بجانب الأرز والسلطة.
طريقة عمل الكفتة بالباذنجان من الشيف نادية السيد

طريقة عمل صينية الكفتة في الفرن، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

