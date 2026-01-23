بخطوات بسيطة، طريقة عمل باف باستري بالسبانخ والجبن الفيتا

18 حجم الخط

الباف باستري بالسبانخ والجبن الفيتا من أشهى وأخف المعجنات، فهي تجمع بين القرمشة اللذيذة لعجينة الباف باستري والحشوة الغنية بالسبانخ الطازجة والجبن الفيتا المالحة ذات النكهة المميزة.

وتتميز بسهولة تحضيرها، وتقدم هذه الوصفة كطبق جانبي، أو مقبلات، أو حتى كوجبة خفيفة في الإفطار أو العشاء، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل باف باستري بالسبانخ والجبن الفيتا.

مكونات عمل باف باستري بالسبانخ والفيتا:-

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة ناعم

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

150 إلى 200 جرام جبن فيتا مفتت

1 فص ثوم مفروم اختياري

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب أو الزعتر اختياري

لفة باف باستري جاهزة

1 بيضة مخفوقة

ملعقة صغيرة حليب

سمسم أو حبة البركة للتزيين اختياري

طريقة عمل باف باسترى بالسبانخ والجبن الفيتا

طريقة عمل باف باسترى بالسبانخ والجبن الفيتا:-

في مقلاة على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي فاتح.

أضيفي الثوم وقلبي سريعا حتى تظهر رائحته.

أضيفي السبانخ المفرومة وقلبي حتى تذبل تماما ويتبخر الماء الزائد.

ارفعي الخليط عن النار واتركيه يبرد قليلا.

أضيفي الجبن الفيتا المفتت، والملح، والفلفل، والتوابل، وقلبي جيدا.

لا تكثري من الملح لأن الجبن الفيتا بطبيعته مالح.

افردي عجينة الباف باستري على سطح مرشوش بالدقيق قليلا.

قطعي العجينة إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.

ضعي مقدار ملعقة أو ملعقتين من الحشوة في منتصف كل قطعة.

أغلقي العجينة على شكل مثلث أو مستطيل، واضغطي الأطراف جيدا بالشوكة.

رصي القطع في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

اخلطي البيضة مع الحليب وادهني وجه الباف باستري.

رشي السمسم أو حبة البركة حسب الرغبة.

أدخلي الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنتفخ العجينة ويصبح لونها ذهبي.

تقدم ساخنة مع الزبادي اليوناني أو صوص الزبادي بالثوم.

تناسب وجبات الإفطار الخفيف أو العشاء.

يمكن تقديمها في البوفيهات والمناسبات العائلية.

لنجاح الوصفة، تأكدي من تصفية السبانخ جيدا من الماء حتى لا ترطب العجينة.

لا تفرطي في الحشو حتى لا تنفتح العجينة أثناء الخبز.

يمكن استبدال الفيتا بخليط جبن موزاريلا وقريش لمذاق أخف.

