طريقة عمل دجاج، بالعسل والخردل في الفرن

18 حجم الخط

طريقة عمل دجاج العسل والخردل في الفرن، من الوصفات العصرية التي تجمع بين المذاق الحلو واللاذع في آنٍ واحد، وهو طبق مناسب لكل من يبحث عن وجبة شهية وسهلة التحضير دون مجهود كبير في المطبخ.





تمتاز هذه الوصفة بتوازن النكهات، حيث يضفي العسل لمسة حلاوة خفيفة، بينما يمنح الخردل طعمًا حادًّا ومميزًا يعزز نكهة الدجاج ويجعله مختلفًا عن الطرق التقليدية.



كما أن الطهي في الفرن يجعل الطبق أخف صحيًّا مقارنة بالقلي، مع الحفاظ على عصارة الدجاج وطراوته.



مكونات دجاج بالعسل والخردل في الفرن

لتحضير هذا الطبق اللذيذ، نحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المطابخ:

دجاجة كاملة مقطعة أو كيلو من صدور أو أفخاذ الدجاج حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة عسل نحل طبيعي

2 ملعقة كبيرة خردل (ديجون أو خردل عادي)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري مجفف

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة صلصة صويا (اختياري لإضافة نكهة أعمق)

صدور فراخ

طريقة تحضير دجاج العسل والخردل

يبدأ تحضير هذا الطبق بتجهيز التتبيلة التي تُعد السر الأساسي في نجاح الوصفة. في وعاء عميق، يُخلط العسل مع الخردل جيدًا حتى يتجانسا تمامًا، ثم يُضاف زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم المفروم، ويُقلب الخليط حتى يصبح صوصًا ناعمًا ومتوازن القوام. بعد ذلك، تُضاف التوابل مثل البابريكا والزعتر والملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة صلصة الصويا إذا رغبتِ في نكهة أقوى.

تُغسل قطع الدجاج جيدًا وتُجفف باستخدام مناديل المطبخ، ثم تُوضع في التتبيلة وتُقلب جيدًا حتى تتغلف كل قطعة بالصوص. يُفضل ترك الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة في الثلاجة، وكلما زادت مدة التتبيل زادت النكهة عمقًا وتشبع الدجاج بالمذاق.

طريقة الطهي في الفرن

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية. تُرص قطع الدجاج المتبلة في صينية فرن، ويُسكب ما تبقى من التتبيلة فوقها لضمان طراوة الدجاج وعدم جفافه أثناء الطهي.

يمكن تغطية الصينية بورق فويل في أول نصف ساعة للحفاظ على العصارة، ثم يُزال الفويل في النصف الثاني حتى يتحمر سطح الدجاج ويأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

يحتاج الدجاج إلى حوالي 45–60 دقيقة في الفرن حسب حجم القطع، مع إمكانية تقليبه مرة واحدة في منتصف وقت الطهي للحصول على تسوية متساوية. عند انتهاء الطهي، يُخرج الدجاج ويُترك لعدة دقائق قبل التقديم حتى تحتفظ القطع بعصارتها.

صدور فراخ مشوية بالعسل



أفكار للتقديم وفوائد الوصفة

يُقدم دجاج العسل والخردل ساخنًا إلى جانب الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي، كما يمكن تقديمه مع الخضار المشوية أو البطاطس في الفرن ليصبح طبقًا متكاملًا ومغذيًا. تمتاز هذه الوصفة باحتوائها على البروتين اللازم لبناء العضلات، بينما يوفر العسل طاقة طبيعية، وتُساعد الخردل على تعزيز عملية الهضم وإضافة نكهة مميزة دون سعرات حرارية مرتفعة.



تُعد وصفة دجاج بالعسل والخردل في الفرن خيارًا مثاليًا للعزومات أو لوجبات الغداء العائلية، فهي سهلة التحضير، أنيقة في التقديم، ومحببة للكبار والصغار، كما يمكن تعديل مكوناتها بسهولة لتناسب مختلف الأذواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.